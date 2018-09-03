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Французский лидер Эммануэль Макрон, рассуждая в интервью шведскому телевидению SVT о ценностях Европы и разнице между Францией и Россией, заявил, что дискуссии с Москвой нужны и что он уважает коллегу из РФ Владимира Путина, однако последний, по его мнению, "мечтает о развале ЕС".

"Я уважаю Владимира Путина, и я являюсь одним из тех, кто считает, что мы должны создать новые подходы к безопасности с Россией, нам необходимы дискуссии с Россией. Но мечта Путина — демонтировать ЕС", — цитирует "РИА Новости" слова Макрона, произнесенные в интервью воскресной аналитической программе Agenda.

Уточняется, что поводом для таких слов, в частности, стала избирательная кампания в Швеции перед парламентскими выборами 9 сентября. Одного из лидеров антииммигрантской социал-консервативной партии "Демократы Швеции", которую в Швеции считают популистской, Йимми Окессона спросили, кого он предпочитает — французского лидера Макрона или президента РФ Путина. Окессон отказался давать ответ на вопрос, заявив, что не хочет делать какого-либо выбора.

Об этом журналист шведского телевидения рассказала во время интервью с Макроном и попросила его прокомментировать ответ. Глава Франции отметил, что не хотел бы вмешиваться во внутренние дискуссии в стране. При этом он заявил, что ответ многое говорит о лидере, "который не может расположить в порядке очередности ценности и интересы".

Также Макрон заявил, что Франция уважает права человека, "является одной из стран со значительной демократией" и членом ЕС. Французский лидер заявил, что постоянно контактирует с главой РФ и уважает его, однако "Россия не является образцом с точки зрения прав человека.

Макрон считает, что реакция Окессона "говорит о многом".

Сам лидер партии "Демократы Швеции", поясняя СМИ свое нежелание отвечать на вопрос о выборе между президентами, сказал, что не видит повода для этого.