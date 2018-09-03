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Цены на хлеб могут вырасти на 10% к октябрю 2018 года. Такие прогнозы представили участники рынка: зерновые компании и производители продукции, передают "Известия".
В ассоциации "Руспродсоюз" отметили, что зерно уже дорожает из-за изменения курса валюты и снижения прогноза на урожай в текущем году. Так, пшеница третьего класса в данный момент стоит порядка 12 рублей за килограмм, тогда как в начале августа ее продавали за 10 рублей, а в прошлом году за 9 рублей.
По словам исполнительного директора "Руспродсоюза" Дмитрия Вострикова, за зерном дороже станет мука. "[Ее] отгрузочная цена уже увеличилась с 15 до 16 рублей за 1 кг с начала августа. С середины сентября аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение до 18–18,5 рублей за 1 кг", — цитирует издание его слова.
В Российской гильдии пекарей и кондитеров тоже считают, что отпускные цены на продукцию могут вырасти, хотя повышение будет не таким высоким. В пресс-службе Минсельхоза заявили, что стоимость хлеба до конца этого года и в начале следующего будет зависеть от цен на материально-технические ресурсы.
По мнению вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, на розничную стоимость хлеба может повлиять и запланированный рост НДС, заложенный в цены на услуги ЖКХ и на топливо.
Комментарии
- Здравствуй, НДС!
-Привет, инфляция!
-О, пошлина подросла!
-Ага, и тарифы тоже совсем большие стали.
-А где там зарплата?
-А там же ,где и уровень жизни!
-ТАки где?
-В опе!
-С новым годом, дорогие россияне!
пенсию на пресловутую 1 тыс. еще не подняли - а цену на хлеб уже поднимиют ))
Значит сами производители будут свой хлебушек с семечками баобаба и вкусом лука кушать)
В минсельхозе не знают, как цена на хлебобулочные изделия формируются.
спасибо! за это нашему солнцеликому и холопам которые ему л..ут.
3.09.2018 10:27
Filin
В минсельхозе не знают, как цена на хлебобулочные изделия формируются.
не важно как цена формируется - главное нагнать жути и получить дотацию от гос-ва ))
Так вроде же наш правитель заявлял, что цена всего что производиться в России никак не зависит от курса валют и нам пофиг на доллар и евро