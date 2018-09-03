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Цены на хлеб могут вырасти на 10% к октябрю 2018 года. Такие прогнозы представили участники рынка: зерновые компании и производители продукции, передают "Известия".

В ассоциации "Руспродсоюз" отметили, что зерно уже дорожает из-за изменения курса валюты и снижения прогноза на урожай в текущем году. Так, пшеница третьего класса в данный момент стоит порядка 12 рублей за килограмм, тогда как в начале августа ее продавали за 10 рублей, а в прошлом году за 9 рублей.

По словам исполнительного директора "Руспродсоюза" Дмитрия Вострикова, за зерном дороже станет мука. "[Ее] отгрузочная цена уже увеличилась с 15 до 16 рублей за 1 кг с начала августа. С середины сентября аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение до 18–18,5 рублей за 1 кг", — цитирует издание его слова.

В Российской гильдии пекарей и кондитеров тоже считают, что отпускные цены на продукцию могут вырасти, хотя повышение будет не таким высоким. В пресс-службе Минсельхоза заявили, что стоимость хлеба до конца этого года и в начале следующего будет зависеть от цен на материально-технические ресурсы.

По мнению вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, на розничную стоимость хлеба может повлиять и запланированный рост НДС, заложенный в цены на услуги ЖКХ и на топливо.