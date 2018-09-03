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Украинские власти не имеют никаких шансов вернуть крымский полуостров. Такое мнение высказал обозреватель The National Interest Дуг Бэндоу, передает "РИА Новости".

По словам автора статьи, Крым в течение долгого времени находился в составе РФ.

Бэндоу отмечает, что полуостров "отвоевали у Турции более двух веков назад, и [он] оставался российским внутри Советского Союза до 1954 года".

Обозреватель отмечает, что большинство населения Крыма составляют русские, желавшие воссоединения с РФ. Поэтому вернуть полуостров Киеву без согласия местных жителей было бы неправильно, полагает Бэндоу.

Также он прокомментировал слова журналиста The Washington Post Кристиана Кэрила о том, что "Крым принадлежит Украине".

"Нет, он принадлежит жителям Крыма", — уверен Бэндоу.

Обозреватель считает, что сегодня те, кто населяет Крым, являются россиянами и должны обладать правом вето по вопросу возвращения в состав Украины.

"Их нельзя передавать туда-сюда, как бушель пшеницы", — подчеркивает он.

Издание отмечает, что на Западе многие продолжают настаивать на том, что Крым является украинской территорией, ожидая уступок со стороны властей РФ. Бэндоу считает, что такой сценарий развития событий реализован не будет.

"Сегодня у Киева нет никаких шансов вернуть под свой контроль Крым", — заключил обозреватель, выразив мнение, что полуостров не отдаст "ни Путин, ни его преемники".

"Даже критики Путина признают, что Крым навсегда вошел в состав России", — отметил он.