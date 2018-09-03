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Долги по зарплате образовались перед 440 работниками Бийского котельного завода, сообщили в краевой прокуратуре.

"Установлено, что за июнь и июль 2018 года перед 440 работниками образовалась задолженность по заработной плате в общем размере, превышающем 6,6 миллиона рублей. В связи с допущенными нарушениями прокурор города Бийска в отношении директора предприятия возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы). Ему Государственной инспекцией труда в Алтайском крае назначено наказание в виде предупреждения", — отмечают в надзорном ведомстве.

Сотрудники прокуратуры города также провели встречу с коллективом предприятия-должника, где разъяснили действующее законодательство и полномочия прокурора по взысканию невыплаченной им заработной платы.

Директору прокурор внес представление, которое было рассмотрено и удовлетворено.

В итоге задолженность по заработной плате в размере 6,6 миллиона рублей перед работниками промышленного предприятия была погашена в полном объеме.