Дополнительное образование – неотъемлемое звено в образовании и развитии ребенка. Психологи утверждают: желательно, чтобы каждый ребенок в период обучения в школе, начиная со второго класса, посещал кружок, студию, секцию.

Первый класс – период адаптации, привыкания к новому режиму и условиям обучения, выстраивания новых взаимоотношений с одноклассниками, учителями и родителями. Ребенок учится быть учеником, а это трудная работа, поэтому дополнительная нагрузка может вызвать осложнения адаптации и трудности в обучении. Поэтому дополнительную секцию стоит вносить в расписание школьника со второго класса. Или можно начать посещать кружок, студию за год до поступления в школу.

О том, как выбрать секцию дополнительного образования, что должно быть решающим фактором и как понять, что ребенок перегружен, рассказала психолог центра детской и семейной психологии "КАРИТАС+" Людмила Слободчикова.

- Людмила Валентиновна, есть какие-то правила для выбора секции?

- Да, существуют общие правила по подбору кружков, в среднем их должно быть 1-2. Один для физического развития и поддержания физической формы, второй для развития творческих способностей, эстетического и умственного развития. Например, танцевальный кружок и шахматный клуб/робототехника или секция по плаванию и изобразительная студия или музыкальная школа и теннис.

- Что должно быть решающим фактором: удобство для родителей, близость к дому, цена или то, что хочет ребенок?

- Есть случаи, когда родители через ребенка пытаются реализовать свои несбывшиеся мечты:

- я всю жизнь мечтала научиться рисовать, поэтому…

- у нас вся семья музыканты…

Иногда родители рассматривают занятия ребенка в секции, кружке как подкрепление статуса семьи:

- я тебя в самую дорогую секцию записала..

- у тебя самый лучший тренер..

Поверьте, что бессмысленно ждать от ребенка ответственности и благодарности за реализацию целей и потребностей родителей. В результате, скорее всего, сформируется невроз и либо протестное поведение, либо тревожно-неуверенное.

Нужно понять интересы, направленность способностей ребенка (что ему быстрее и лучше всего удается) и выбрать соответствующий кружок или секцию.

- А цена и близость от дома — это важные факторы?

- Удаленность от места проживания, цена обучения и экипировки также играют немаловажную роль при выборе кружка. Зачастую бывает так, что ребенок сходит несколько раз на занятия и отказывается – не понравилось. Поэтому первые шаги в дополнительном образовании стоит начинать в кружках и секциях, которые находятся рядом с домом, не требуют длительных перемещений и затрат. Какой бы выбор вы ни сделали, идеальный кружок должен находиться недалеко от дома, преподаватель должен быть не только профессионалом высокого уровня, но и любить детей, а занятия в кружке должны заканчиваться не позднее 20.00.

Я знаю случаи, когда дети возвращаются домой после многочасовых репетиций перед выступлениями значительно позже – это недопустимо! Психологические и физические перегрузки обязательно проявятся в близком или далеком будущем.

- Некоторые родители стараются максимально нагрузить ребенка. Пять секций, иностранные языки, конный спорт, робототехника и так далее. Правильно ли это?

- Да, ребенок должен быть занят. Но как бы мы ни стремились развить таланты нашего ребенка, загрузить и отгородить от дурного влияния улицы, помните, что нагрузка должна соответствовать возрастным особенностям. А занятия в кружках и секциях не должны мешать основной деятельности — учению. Кроме того, в режиме дня ребенка должны быть прогулки на свежем воздухе, сон не менее восьми часов и, конечно же, ежедневное общение с родителями "глаза в глаза" не менее 30-40 минут.

- Иногда родители используют дополнительное образование в качестве наказания…

- Да, такие примеры есть. "Ты не справляешься с уроками – значит, не будешь ходить на секцию, ты ее не заслужил". Лишать ребенка образовательных занятий, которые ему нравятся, из-за неудач в школе, наверное, одна из серьезных ошибок в воспитании. Можно загубить интерес к получению знаний, сформировать безвольную личность или спровоцировать девиантное поведение и потом жаловаться: "Ребенок ничем не интересуется, ничего не хочет".

Иногда бывают другие ситуации: "Ты плохо закончил год, поэтому все лето будешь ходить в лингвистический лагерь". Может ли быть польза от обучения, если оно является наказанием?

- Но в защиту тех, кто нагружает — у детей не остается времени на интернет, на "тусовки" со сверстниками в торговых центрах. Дети знают цену времени…

- Да, занимаясь в кружке, ребенок учится ценить, организовывать свое время. Формируется мотивация достижений и стремление добиваться результата, жить наполненной активной жизнью. Развиваются коммуникативные умения, творческие способности. Ребенок ориентируется в профессиях, и, что очень важно, реализуются базовые потребности подросткового возраста:

- общение со сверстниками;

- признания;

- поиск и подражание кумирам;

- активная деятельность.

Вместе с тем иногда можно услышать распространенные мифы: кружки и секции отнимают много времени, не нужно лишать ребенка детства. Или: ребенок и без того перегружен, он практически не находится на свежем воздухе, пусть погоняет в мяч, чем томится в душном классе. Это удобная позиция для ленивых родителей, причем идущая вразрез с потребностями ребенка: интересно учиться, исследовать, мастерить, создавая руками, высказывать идеи, спорить, отстаивать позицию, совершать каждый день маленькие открытия.

- Как понять, что ребенок перегружен?

- Что должно насторожить родителей: ребенок слишком быстро засыпает или, наоборот, долго не может успокоиться перед сном, спит на уроках, заметно снизился аппетит, стал раздражительным, плаксивым, несобранным, снизилась успеваемость.

Всегда нужно иметь в виду, что кружки и секции — это не только удовольствие, это работа, которая требует определенного приложения сил.

Если же у ребенка нет особого желания заниматься в кружке, надо ли настаивать? Как помочь ему заинтересоваться? Если же ребенок ходил в кружок и "перегорел", надо ли его заставлять ходить туда насильно? Или стоит отвести в другую секцию?

- Если ребенку не нравится секция, стоит ли сразу ее менять?

- Детство – время проб и экспериментов. Ребенок может походить в один кружок 2-3 месяца, затем в другой, и это нормально! В любом случае, понравилось или не понравилось в кружке – это опыт общения с новыми людьми, планирования своего времени для того, чтобы успевать справляться со школьными и дополнительными заданиями, а также проба собственных сил и реализация желаний. Пусть ребенок пробует себя в музыке, рисовании, танцах, актерстве, авиамоделизме, робототехнике. Даже если вам и придется поменять несколько кружков, когда-нибудь вы найдете именно тот, который поможет проявить индивидуальный потенциал. Кружок дополнительного образования ребенка – не профессия, а этап развития, шанс выбрать грамотную жизненную стратегию.

Если ребенок отказывается ходить в секцию, конечно, не стоит заставлять ходить туда насильно. Необходимо поговорить с ним о том, почему отказывается, что не устраивает, что хотел бы изменить.

Иногда причиной отказа могут быть конфликтные отношения со сверстниками, уход из кружка друга (подруги), смена педагога, повышение требований, потеря интереса. Если ситуацию изменить сложно, конечно, стоит найти другой кружок. Сегодня их выбор достаточно большой. Ребенок должен чувствовать себя комфортно и ходить на занятия с желанием.

- Так все-таки: рисование, лепка или же спортивные секции? Как выбрать секцию?

- Выбирая тот или иной кружок, родителям нужно честно ответить на вопрос: "Зачем он ребенку?". Для общего развития? Для успехов и достижений? Для коррекции и/или преодоления каких-либо личностных особенностей ребенка и трудностей в общении?

В первом случае решается задача занятости ребенка, удовлетворения его актуальных интересов и развития общих способностей. Обычно семья идет по этому пути, если ребенок не проявляет каких-то очевидных способностей или склонностей к чему-то конкретному.

Во втором случае семья считает, что у ребенка есть способности к чему-либо, и подбирает дополнительные занятия. Предполагается высокая занятость ребенка, переход к уровню овладения навыками.

В третьем случае – возможность компенсировать особенности или трудности ребенка. Например, если ребенок стеснительный и тревожный, его записывают в театральную студию, чтобы он там раскрепостился. Не может постоять за себя? На боевые искусства. Слабое здоровье? На плавание или фигурное катание. Проблемы с речью? На хор в музыкальную школу. Егоза и непоседа? На легкую атлетику, гимнастику, фигурное катание, любые виды спортивной стрельбы. Любит музыку и есть чувство ритма? Это неплохо для занятий спортивными танцами.

- А если говорить про старшеклассников, как выбрать секцию подросткам?

- Потребности старшеклассников существенно отличаются от запросов детей младшего возраста. Интересы чаще всего меняются, и рисованием, бисероплетением, конструированием из бумаги их уже вряд ли можно заинтересовать.

Для подростков больше подойдут спортивные секции и кружки, программы которых больше ориентированы на получение будущей профессии и включают в себя обучение современным бизнес-технологиям и т. д.

- В чем преимущество творческих секций? Вы говорили, что у нас растет общество потребителей, поэтому важно, чтобы дети учились создавать? Почему важно, чтобы ребенок занимался в творческой студии?

- Творческая деятельность – это всегда создание нового, перенос ранее освоенного в новые условия и зачастую – выход за пределы заданной ситуации. Конечно, такие умения пригодятся и в учебной деятельности, и при решении исследовательских, практических, бытовых задач не только в детстве, но и во взрослой жизни.

В детстве и подростковом возрасте формируется ролевое поведение, и очень хорошо, когда девочки учатся рукоделию, а мальчики работают с деревом, металлом. Можно всегда показать (подарить) результаты своего творчества сверстникам, взрослым.

В современном обществе, к сожалению, преобладают потребительские мотивы – получить (приобрести) готовое и не тратить время. Творческая деятельность несет огромный развивающий эффект, формирует самооценку и самосознание: "Я хочу, я делаю, у меня получается, я могу!".