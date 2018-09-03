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Динамические дорожные знаки, которые будут автоматически вычислять оптимальный для текущих погодных условий скоростной режим, могут появиться в России, сообщают "Известия".
Согласно информации издания, в данный момент Российский дорожный научно-исследовательский институт готовит соответствующий ГОСТ, позволяющий установку таких знаков.
Отмечается, что динамические знаки могут в перспективе размещать на автомагистралях и скоростных дорогах. С установкой таких знаков власти намерены существенно снизить смертность на дорогах.
Поскольку новые знаки будут электронными, их стоимость может быть в пять-десять раз выше обычных.
Комментарии
Хорошо забытое старое, на Ленинском такое было сделано в 80х годах, чтоб поток попадал в зелёную волну.