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Динамические дорожные знаки, которые будут автоматически вычислять оптимальный для текущих погодных условий скоростной режим, могут появиться в России, сообщают "Известия".

Согласно информации издания, в данный момент Российский дорожный научно-исследовательский институт готовит соответствующий ГОСТ, позволяющий установку таких знаков.

Отмечается, что динамические знаки могут в перспективе размещать на автомагистралях и скоростных дорогах. С установкой таких знаков власти намерены существенно снизить смертность на дорогах.

Поскольку новые знаки будут электронными, их стоимость может быть в пять-десять раз выше обычных.