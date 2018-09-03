Фото: Amic.ru

Здание военно-исторического отдела краеведческого музея в Барнауле будет отреставрировано после пожара, который произошел в начале года. Конкурс на разработку проекта реставрации объявили 31 августа. Общая стоимость работ оценивается в 7,2 миллиона рублей, а средства будут выделены из краевого бюджета.

Как говорится на сайте госзакупок, на первом этаже здания по проспекту Комсомольскому, 73б, где также располагается Дом афганцев, будет зона для приема посетителей, гардероб, касса, пост охраны, киоск по продаже сувениров, санузлы, выставочный зал и офисы. На втором этаже после реконструкции будут служебные помещения, кабинеты и залы для экспозиций. В подвале расположат подсобные помещения. Заявки на участие в аукционе принимаются до 29 сентября. Аукцион состоится 15 октября. Работы должны быть закончены в течение 220 дней со дня подписания контракта.

Как сообщалось ранее, здание в центре города было построено в 1907 году и является объектом культурного наследия регионального значения, памятником архитектуры и истории. Пожар произошел 6 февраля 2018 года рано утром. В результате возгорания погиб председатель алтайского краевого Союза общественных организаций ветеранов Чечни Василий Алексеенко.

Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров.