Фото: Алтайское рыболовное сообщество
Рыбак из Барнаула опубликовал в паблике "Алтайское рыболовное сообщество" в соцсети "ВКонтакте" снимок своего трофея — гигантского судака. Об этом пишет "Катунь 24".
Уточняется, что масса рыбы составила 6,550 кг. Барнаулец отмечает, что поймал судака в Оби.
"Сегодня в ночь на живца 6,550 самый большой, вот он задал жару, достойный боец, и личный рекорд по судаку побит", — добавил рыбак.
Комментарии
6 650 кг. круто. Но, видимо, все же 6,650 кг. Крупный, но не уникальный.
>Уточняется, что масса рыбы составила 6550 килограммов. Барнаулец отмечает,
>что поймал судака в Оби.
однако уровень в реке понизится если его вытащить на берег )
Помню товарищ поймал всего лишь на 10кг судака в оби - как три трехлитровых банки.
Сильный был рыбак.
Молодец. аднака
Я не понял кого поймали: щуку или судака? В Оби или Озере? Или к
корреспондентам все фиолетово?
Игорю: а где тут про озеро и щуку написано?
Смотрите внимательнее, это другой материал по аналогичной теме
фотка только у меня не отображается? или у всех так?
Аналогичный материал идет под рубрикой "смотрите также", как я понимаю.
фото не отображается. и рыбак чей-то кореш? правильно человек пишет - экземляры в 8-10кг люди ловят и не кричат об этом. редакция - просьба, фильтруйте рекорды.
вот, например, на вскидку https://vn.ru/news-sudaka-giganta-poymala-zhitelnitsa-novosibirska-no-proigrala-muzhu-/
3.09.2018 11:20
- гость -
с Сибом не надо сравнивать. там рыбы и больше и она крупнее чем у нас
При переходе по ссылке на Катунь 24, виден весь улов этого "рыболова", мелких судачков зачем забрал и мелко-щуку? таких вообще отпускать надо! и странно что там же лежит подлещик, он что тоже на живца клюнул?
Лет 20 назад зимой на обочине трассы между Барнаулом и Новоалтайском видел как там на жерди для продажи висел судак 10 кг!!! Не думаю, что его кто-то зимой на жерлицу поймал, но смотрелся очень эффектно...
Видимо эта "новость"- реклама группы в контакте, потому что таких судаков ловят часто, те кто бывает на реке .Согласно норме вылова-судака разрешено ловить 3 особи на человека, (ну это так для информации)