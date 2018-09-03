Фото: Алтайское рыболовное сообщество

Рыбак из Барнаула опубликовал в паблике "Алтайское рыболовное сообщество" в соцсети "ВКонтакте" снимок своего трофея — гигантского судака. Об этом пишет "Катунь 24".

Уточняется, что масса рыбы составила 6,550 кг. Барнаулец отмечает, что поймал судака в Оби.

"Сегодня в ночь на живца 6,550 самый большой, вот он задал жару, достойный боец, и личный рекорд по судаку побит", — добавил рыбак.