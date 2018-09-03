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В РФ вводится институт финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг (омбудсмена). Основные положения закона, которые регулируют его деятельность, вступают в силу 3 сентября, пишет "Российская газета".

Отмечается, что омбудсмен и создаваемая при нем служба финансовых уполномоченных будут рассматривать в досудебном порядке обращения клиентов финансовых организаций о взыскании сумм до 500 тысяч рублей. Обращение к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг в большинстве случаев станет обязательной стадией спора гражданина и финансовой организации перед обращением в суд.

Его можно будет подать в электронном виде и через МФЦ, обращение будет бесплатным. До направления обращения омбудсмену потребитель должен отправить претензию непосредственно в финансовую организацию, с которой ведет спор. Работа службы будет финансироваться взносами Центробанка и финансовых организаций.

Решения, вынесенные финансовыми омбудсменами, станут обязательными к исполнению финансовыми организациями, иначе потребителю будет выдаваться исполнительный документ для обращения к судебному приставу для принудительного исполнения решения омбудсмена. Далее с финансовой организации через суд может быть взыскан штраф за отказ добровольно исполнить решение уполномоченного.

При этом если финансовый уполномоченный принял решение не в пользу потребителя, это не станет препятствием для его обращения в суд. Вместе с этим за финансовыми организациями закрепляется право обжаловать в суде решения омбудсмена.

Газета добавляет, что с декабря ряд страховщиков, банков и микрофинансовых организаций собираются присоединиться к новому механизму рассмотрения споров в добровольном порядке (обязательным это будет с 31 мая следующего года). Первым сегментом, где заработает принцип обязательного досудебного рассмотрения споров омбудсменом, станет рынок страхования. С 2020 года закон станет обязательным для микрофинансовых организаций, а через год — для банков, ломбардов и негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

По закону финансовый омбудсмен назначается советом директоров Банка России, его кандидатура согласовывается с президентом. 24 августа Банк России объявил, что с 3 сентября главным финансовым уполномоченным станет советник главы ЦБ РФ Юрий Воронин.