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В РФ вводится институт финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг (омбудсмена). Основные положения закона, которые регулируют его деятельность, вступают в силу 3 сентября, пишет "Российская газета".
Отмечается, что омбудсмен и создаваемая при нем служба финансовых уполномоченных будут рассматривать в досудебном порядке обращения клиентов финансовых организаций о взыскании сумм до 500 тысяч рублей. Обращение к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг в большинстве случаев станет обязательной стадией спора гражданина и финансовой организации перед обращением в суд.
Его можно будет подать в электронном виде и через МФЦ, обращение будет бесплатным. До направления обращения омбудсмену потребитель должен отправить претензию непосредственно в финансовую организацию, с которой ведет спор. Работа службы будет финансироваться взносами Центробанка и финансовых организаций.
Решения, вынесенные финансовыми омбудсменами, станут обязательными к исполнению финансовыми организациями, иначе потребителю будет выдаваться исполнительный документ для обращения к судебному приставу для принудительного исполнения решения омбудсмена. Далее с финансовой организации через суд может быть взыскан штраф за отказ добровольно исполнить решение уполномоченного.
При этом если финансовый уполномоченный принял решение не в пользу потребителя, это не станет препятствием для его обращения в суд. Вместе с этим за финансовыми организациями закрепляется право обжаловать в суде решения омбудсмена.
Газета добавляет, что с декабря ряд страховщиков, банков и микрофинансовых организаций собираются присоединиться к новому механизму рассмотрения споров в добровольном порядке (обязательным это будет с 31 мая следующего года). Первым сегментом, где заработает принцип обязательного досудебного рассмотрения споров омбудсменом, станет рынок страхования. С 2020 года закон станет обязательным для микрофинансовых организаций, а через год — для банков, ломбардов и негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
По закону финансовый омбудсмен назначается советом директоров Банка России, его кандидатура согласовывается с президентом. 24 августа Банк России объявил, что с 3 сентября главным финансовым уполномоченным станет советник главы ЦБ РФ Юрий Воронин.
Комментарии
так есть же вроде один - Гарегин Тосунян сказал всем .
будут рассматривать в досудебном порядке обращения клиентов финансовых организаций о взыскании сумм до 500 тысяч рублей
значит несостаявшимся ввиду повышения пенсионного возраста пенсионерам уже можно обращаться о взыскании с ПФР хотябы 500 тыс рублей неполученоой за 5 лет пенсии ...
3.09.2018 10:30
- гость -
ага , статья об упущенной выгоде, обещанной государством, а потом невыплаченной.
а этого обмудсмена по-русски нельзя было назвать?
10:58
- гость -
а чем тебе "обмудсмен" не нравится?