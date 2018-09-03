Фото: istra-adm.ru

Празднование Дня города в Барнауле будет отмечено перекрытием площади Сахарова, а также участков проспекта Ленина и улицы Георгия Исакова.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 288-й годовщине со дня образования Барнаула, проезд по проспекту Социалистическому от улицы Молодежной до улицы Мерзликина будет закрыт с 19:00 8 сентября до 06:00 10 сентября.

Кроме того, непосредственно в День города, 9 сентября, с 19:00 до 22:30 перекроют четную сторону проспекта Ленина от улицы Чеглецова до улицы Петра Сухова.

Улицу Георгия Исакова перекроют с 18:00 до 23:00 от четной стороны улицы Островского до нечетной стороны улицы Островского.

Также в этот день с 08:00 до 22:30 закроют подъезды к площади в районе Дворца культуры "Южный" по адресу: улица Чайковского, 21.

В связи с указанными ограничениями изменится схема движения общественного транспорта.

Так, движение автобусного маршрута №6 с 19:00 до 23:00 будет организовано по следующей схеме: ...улица Георгия Исакова – улица Островского (четная сторона) – улица Антона Петрова – разворот на пересечении улицы Антона Петрова с улицей Ленинградской – улица Антона Петрова, далее – по маршруту, в обратном направлении: ...улица Антона Петрова – улица Островского (четная сторона) – улица Георгия Исакова, далее – по маршруту.

Движение автобусных маршрутов №24, №29 с 19:00 до 23:00 будет организовано по следующей схеме: …улица Георгия Исакова — улица Островского (четная сторона) – улица Юрина – улица Островского (нечетная сторона) – улица Георгия Исакова, далее – по маршруту. В обратном направлении: улица Георгия Исакова – улица Островского (нечетная сторона) – улица Юрина – улица Островского (четная сторона) – улица Георгия Исакова, далее – по маршруту.

Движение автобусных маршрутов №1, №32, №35, №41, №50, №57, №58, №76 с 19:00 до 22:30 будет организовано по следующей схеме: …проспект Ленина – улица Северо-Западная – проспект Калинина – малая проезжая часть проспекта Космонавтов – проспект Ленина, далее – по маршрутам, в обратном направлении – по маршрутам.

Движение автобусных маршрутов №25, №29 с 19:00 до 22:30 будет организовано по следующей схеме: …проспект Ленина – улица Северо-Западная – проспект Калинина – проспект Космонавтов, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту.

Движение троллейбусного маршрута №1 будет закрыто с 19:00.