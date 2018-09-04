Многих людей, мечтающих о новоселье в загородном доме, интересуют участки, расположенные близко к местам остановок общественного транспорта, что неудивительно: для семей с детьми и пожилыми родственниками, которые активно пользуются маршрутными автобусами, это немаловажный аспект.

Рассмотрев все возможные варианты построения пеших маршрутов от участков к остановкам, компания "Фирсова Слобода" предлагает своим клиентам 10 объектов на улице Первой Парковой в загородном поселке "Новая Грань", максимально удобных с этой точки зрения, по специальной цене.

Все эти участки находятся близко к въезду в поселок, к ним подведены газовые, водяные и электрические сети, а в зоне видимости располагается березовая роща. Кроме того, в поселке уложено надежное бетонное дорожное покрытие, что также является весомым аргументом в пользу покупки.

Посмотреть расположение участков, их форму и статус можно на генплане поселка "Фирсова Слобода — Новая Грань". Только до 29 сентября 2018 года есть отличная возможность приобрести объекты по самой выгодной цене: после указанной даты оставшиеся участки с акционным предложением можно будет приобрести по старой цене.

Более подробная информация — по телефону +7 (3852) 22-62-72 и на сайте.