Вторник, 4 Сентябрь, 08:29

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 67,74
€ 78,64
494402
11°
Обь
107см -8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018Дорожный ремонт - 2018
Новости

Выгодно купить участок под строительство дома близко к транспорту? Реально!

, ИА "Амител"
В сентябре действует специальная цена на участки рядом с остановкой транспорта в поселке "Фирсова Слобода – Новая Грань"

Многих людей, мечтающих о новоселье в загородном доме, интересуют участки, расположенные близко к местам остановок общественного транспорта, что неудивительно: для семей с детьми и пожилыми родственниками, которые активно пользуются маршрутными автобусами, это немаловажный аспект.

Рассмотрев все возможные варианты построения пеших маршрутов от участков к остановкам, компания "Фирсова Слобода" предлагает своим клиентам 10 объектов на улице Первой Парковой в загородном поселке "Новая Грань", максимально удобных с этой точки зрения, по специальной цене.

Все эти участки находятся близко к въезду в поселок, к ним подведены газовые, водяные и электрические сети, а в зоне видимости располагается березовая роща. Кроме того, в поселке уложено надежное бетонное дорожное покрытие, что также является весомым аргументом в пользу покупки.

Посмотреть расположение участков, их форму и статус можно на генплане поселка "Фирсова Слобода — Новая Грань". Только до 29 сентября 2018 года есть отличная возможность приобрести объекты по самой выгодной цене: после указанной даты оставшиеся участки с акционным предложением можно будет приобрести по старой цене.

Более подробная информация — по телефону +7 (3852) 22-62-72 и на сайте.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
08:24
"Мы из СССР": в Барнауле пройдет шоу с участием звезд 70-80-х годов 0
08:17
Международный фестиваль деревянной скульптуры стартовал на Алтае 0
08:07
Импортные лекарства предложили выпускать на рынок без исследований в России 1
07:50
Квартиру с эксклюзивной перепланировкой продают в Барнауле за 7,2 млн руб. 1
07:34
Жгучая и ароматная: готовим самую классическую хреновину 0
07:22
Никто не извинился: житель Алтая с донорским сердцем о своей "смерти" в СМИ 2
07:03
Мэрия вернулась к идее проекта канатной дороги к Нагорному парку Барнаула 1
07:01
Символ эпохи и голос поколения: фото восхитительной Бейонсе 1
07:00
Выгодно купить участок под строительство дома близко к транспорту? Реально! 0
06:48
Кто такой финансовый омбудсмен и по каким вопросам к нему обращаться 0
06:32
Какие звезды театра и шоу-бизнеса посетят Барнаул в сентябре и октябре 0
06:23
День города – 2013: как отмечали главный праздник Барнаула пять лет назад 0
06:14
Погода начнет меняться в Алтайском крае 4 сентября 0
06:01
Привыкли к шубам: в мэрии объяснили низкий интерес к улице Мало-Тобольской 6
05:12
Специалисты ФСБ помогут в расследовании убийства главы ДНР в Донбассе 0
04:08
Российский протоиерей призвал считать пенсию "даром Божьим" 9
03:05
Итальянская актриса захотела получить российское гражданство 0
02:07
Дзюба будет капитаном российской сборной на сентябрьских матчах 0
01:06
Рогозин сообщил о следах "скольжения сверла" по обшивке ракеты "Союз" 0
00:14
Появились подробности нападения на российского военкора в Донецке 0
23:58
Ставки по вкладам выросли в России 0
23:43
Кремль ответил на заявление Макрона о стремлении Путина к демонтажу ЕС 0
23:21
Минздрав уточнил сумму затрат на нацпроект "Здравоохранение" 0
22:58
На российского военного корреспондента напали в прямом эфире 0
22:41
ФАС проверит заявления о росте цен на хлеб в России 0
22:21
Порошенко предложил запретить Черноморскому флоту находиться в Крыму 0
21:56
В России новый iPhone XS сделали из бивней мамонта 0
21:41
Водители в Воронеже выстроили из своих машин портрет Шуфутинского 0
21:21
Путин посетит Иран для переговоров с Роухани и Эрдоганом 0
20:57
Кремль заявил о попытках вербовки россиян в Америке 1
20:41
В ДНР заявили, что украинские силовики готовят наступление 0
20:22
Поклонская впервые поделилась подробностями о своем медовом месяце 0
19:48
Шуфутинский рассказал, как проведет 3 сентября 0
19:21
Улицу Деповскую ремонтируют в центре Барнаула 0
19:08
Коротко о главном: проваливающийся Барнаул, заморозки и пенсионный протест
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 3 сентября
18:54
Школьник-рецидивист угнал авто в Новосибирске и бросил его в кювете 1
18:39
Порошенко поручил МИД Украины не продлевать договор о дружбе с Россией 0
18:21
Прямой рейс появился между Челябинском и Горным Алтаем 2
17:57
Музей, аэропорт, дороги: чем президент поможет Алтайскому краю 21
17:56
Лавров прокомментировал высылку российских дипломатов из Евросоюза 3
17:37
Американские СМИ назвали Су-35 "ночным кошмаром" для ВВС США 7
17:26
Специальную породу лошадей "туристического типа" выведут на Алтае 1
17:12
Бийчанин Сергей Каменский завоевал титул чемпиона мира по стрельбе 1
17:03
Лоукостер "Победа" в полтора раза повысил цену на провоз багажа из-за ФАС 1
16:47
Страйк: огромный провал в Барнауле принес проблемы водоканалу и энергетикам 2
16:31
СМИ назвали причину утечки воздуха на космическом корабле "Союз" 20
16:17
Огромный провал образовался под гаражом на улице Антона Петрова в Барнауле 11
16:13
Сергей Приб: президент услышал предложения алтайских депутатов 20
16:01
Транспортные полицейские Сибири сняли зажигательный клип о своей работе 1
15:52
Ученые назвали эффективный способ похудения 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.