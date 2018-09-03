Новая неделя принесла с собой не только осень, но и различные культурные события, которые обязательно стоит посетить. Подробнее в нашем гиде.

Понедельник

Начать неделю можно с киноновинок, главной среди которых можно назвать романтическую комедию "Как женить холостяка" с Киану Ривзом и Вайноной Райдер в главных ролях. Также среди интересных фильмов – французские ужасы "Выжившие" и российский детектив "Гоголь. Страшная месть". А любителям авторского кино стоит отправиться на сеанс "Космической одиссеи" Стэнли Кубрика. Картину покажут на английском языке с русскими субтитрами.

Вторник

В Государственном художественном музее Алтайского края проходит выставка "Традиционная керамика Риштана" (0+). В экспозиции представлено более 100 работ Алишера Назирова – одного из самых известных гончаров Узбекистана и его ученика Михаила Бывших – народного мастера Алтайского края.

Алишер Назиров более 40 лет занимается ремеслом. По образцам археологических находок им были восстановлены древние традиционные формы и узоры Риштанской керамики, которыми он пользуется до сих пор. Произведения мастера отличаются высокими технологическими и художественными качествами.

Среда

5 сентября в 19:00 в ТРЦ "Галактика" (Строителей, 117) начнется показ "АртЛектория в кино. Леонардо HD" (12+). В основу фильма легла экскурсия по выставке мастера, которая прошла в Национальной галерее Лондона и собрала более сорока работ Леонардо. Теперь увидеть их сможет и барнаульский зритель.

Четверг

6 сентября в 18:30 на стадионе "Динамо" (Никитина, 55) состоится матч "Динамо-Барнаул" — "Иртыш" (Омск).

А в 19:00 в Нагорном парке начнется пешеходная экскурсия. Участники увидят город со смотровой площадки бывшего ВДНХ и узнают о людях, создававших историю города, а также о различных интересных и важных для краевой столицы местах.

Место встречи: возле нижней террасы лестницы в Нагорный парк. Стоимость билетов следует уточнить на сайте организаторов.

Пятница

Завершить рабочую неделю можно на выставке "Россия. Идеи для путешествий", которая проходит на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской, вход свободный. Этот проект организован телеканалом "Моя планета". В экспозицию вошли 42 фотографии от путешественников, фотолюбителей и участников клуба "Моя Планета". Посвящена выставка многообразию народов и мест России.

Проект стартовал в Москве 16 июля. Выставка уже побывала в Тюмени и Красноярске, ее также увидят жители Нижнего Новгорода, Сочи и Астаны (Казахстан), сообщает сайт администрации Барнаула.