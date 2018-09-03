Алтайские силовики, покинувшие регион, награждены "За честь и мужество"

Бывший глава алтайской полиции Олег Торубаров и экс-руководитель СУ СКР по Алтайскому краю Евгений Долгалев были награждены медалью "За честь и мужество". Соответствующие указы подписал врио главы региона Виктор Томенко 29 августа.

Оба силовика отмечены "за высокий профессионализм, проявленный при охране общественного порядка, и добросовестное исполнение служебного долга", говорится в документах.

Между тем Олег Торубаров на прошлой неделе сменил место работы и возглавил министерство внутренних дел Крыма – руководству полиции полуострова его представил лично федеральный министр Владимир Колокольцев.

Вместо Олега Торубарова руководить ГУ МВД России по Алтайскому краю назначен Андрей Подолян.

Что касается Евгения Долгалева, он пока Алтайский край не покинул и продолжает работать в качестве и.о. руководителя регионального СУ СКР. Напомним, президент Владимир Путин назначил Долгалева на аналогичную должность в Хабаровском крае. На его место должен прийти Андрей Хвостов, но это произойдет только после того, как все необходимые документы подпишет председатель СКР Александр Бастрыкин.

Лицу, удостоенному медали "За честь и мужество", вручается соответствующая медаль, удостоверение к ней, а также ценный подарок — часы с символикой Алтайского края.

Эта медаль носится на правой стороне груди и располагается ниже государственных наград России и СССР, наград иностранных государств.