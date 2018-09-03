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Работу общественного транспорта продлят в Барнауле в День города, 9 сентября, сообщили в пресс-центре администрации краевой столицы.

"Автобусы и троллейбусы будут выстроены по проспекту Ленина на участках от улицы Кирова до площади Ветеранов и в районе здания №57б на остановке общественного транспорта "площадь Советов". Также будут организованы дополнительные трамвайные маршруты на проспекте Красноармейском от остановочного пункта "улица Молодежная", — уточняют в мэрии.

Напомним, что салют по случаю 288-й годовщины с момента основания Барнаула пройдет на площади Сахарова в 22:30.