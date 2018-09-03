Фото: ytimg.com

Американский мультсериал "Время приключений" (Adventure Time) завершится после десятого сезона, последняя серия которого выйдет на экраны в понедельник, 3 сентября. Об этом пишет RT, ссылаясь на Variety.

"Мы были очень счастливы, что люди смотрели его и он им нравился", — приводит издание слова одного из создателей сериала и его исполнительного продюсера Адама Муто.

Сериал "Время приключений" выходил в эфир на канале Cartoon Network с 2010 года. Он выиграл несколько премий Emmy и BAFTA и стал одним из самых успешных проектов в истории канала.