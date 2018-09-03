Фото: kashira.news
Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков победил в беге на 110 метров с барьерами на турнире в итальянской Падуе. Об этом пишет "РИА Новости".
Спортсмен пробежал дистанцию за 13,09 секунды. На втором месте оказался южноафриканец Антонио Алкана (13,50), бронза досталась итальянцу Хассане Фофану (13,56).
Легкоатлет выступал на турнире в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Комментарии
Красавчик! Может в Барнауле есть что-то круче мельдония?
Ну вот пусть на свои победные и построит себе дорожку где будет тренироваться
вы считаете, что вся тренировка бегуна заключается в беге, а футболисты должны только пинать мяч?