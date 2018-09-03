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Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков победил в беге на 110 метров с барьерами на турнире в итальянской Падуе. Об этом пишет "РИА Новости".

Спортсмен пробежал дистанцию за 13,09 секунды. На втором месте оказался южноафриканец Антонио Алкана (13,50), бронза досталась итальянцу Хассане Фофану (13,56).

Легкоатлет выступал на турнире в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).