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Массированный ракетно-авиационный удар условного противника отразили военнослужащие зенитного ракетного соединения Центрального военного округа (ЦВО) на учениях, прошедших на полигоне "Бийский" в Алтайском крае.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ЦВО, согласно легенде учений, противник спланировал уничтожение особо важного инфраструктурного объекта при помощи авиационного удара.

В целях прикрыть воздушное пространство были задействованы расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М2".

Зенитчики предприняли многокилометровый марш, развернули ЗРК, уничтожили многочисленные высокоманевренные авиационные цели на различных высотах.

Также военнослужащие отработали действия по воздушной разведке и определению степени опасности целей. Кроме того, бойцы отразили ночное нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника на места дислокации "Бук-М2".

В учениях принимали участие более 800 военнослужащих и около 50 единиц военной техники.