Фото: defence.ru
Массированный ракетно-авиационный удар условного противника отразили военнослужащие зенитного ракетного соединения Центрального военного округа (ЦВО) на учениях, прошедших на полигоне "Бийский" в Алтайском крае.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ЦВО, согласно легенде учений, противник спланировал уничтожение особо важного инфраструктурного объекта при помощи авиационного удара.
В целях прикрыть воздушное пространство были задействованы расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М2".
Зенитчики предприняли многокилометровый марш, развернули ЗРК, уничтожили многочисленные высокоманевренные авиационные цели на различных высотах.
Также военнослужащие отработали действия по воздушной разведке и определению степени опасности целей. Кроме того, бойцы отразили ночное нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника на места дислокации "Бук-М2".
В учениях принимали участие более 800 военнослужащих и около 50 единиц военной техники.
Комментарии
а вот если реально бы по учениям были запущены дроны штук 20 с неизвестного направления, думаю зенитчики успешно бы обгадились
3.09.2018 11:47
- гость -
Пока что обгадились все, кто пытался нас завоевать. Причём обгадились по-крупному)
Пассажирские малазийские боинги над городом не пролетали?
3.09.2018 12:00
- гость -
Укропов тут нет, сбивать боинги некому.
Пока что обгадились все, кто пытался нас завоевать. Причём обгадились по-крупному)
_________
Ельцино-Путинскую Россию еще не пытались завоевать, а с таким положением дел в стране, я бы на вашем месте не зарекался, так как желающих сложить за них головы с каждым днем все меньше и меньше и ни какие громкие слова о патриотизме и родине не помогут
3.09.2018 12:01
- гость -
Разберёмся и с внешними, и с внутренними врагами. Нам не впервой.
3.09.2018 11:53
- гость -
Пока что обгадились все, кто пытался нас завоевать. Причём обгадились по-крупному)
---
Это про монголов?
3.09.2018 12:04
- гость -
Разберёмся и с внешними, и с внутренними врагами. Нам не впервой.
---
Вот, например, в 1993 - кто был внутренним врагом? С кем разобрались?
потешные войны
БУК М2 старье, разработка 1988 года, а где хвалёные М3 и М2Э
3.09.2018 12:01
- гость -
Укропов тут нет, сбивать боинги некому.
---
А что на эту тему Объединенная следственная группа говорит?
3.09.2018 12:00
- гость -
международные трассы проходят севернее.
но шутка зачетная ))
интересно, какой же по "легенде" особо-важный инфраструктурный объект планировалось противником разрушить, на какой из ТЦ посягнули?...
Зачем Россию завоёвывать? Нужно просто подождать, пока народ сопьется и передохнет!!! Надо просто еще больше пивнушек открыть...
3.09.2018 12:15
- гость -
Да, именно про них. А что, разве это не мы монголов разбили (и, кстати, в который уже раз Европу спасли)?
Китайцы БУК ов не боятся, через десяток лет Сибирь и Дальний Восток будут подконтрольны Поднебесной
3.09.2018 12:41
- гость -
Да, именно про них. А что, разве это не мы монголов разбили (и, кстати, в который уже раз Европу спасли)?
---
Напомните, это когда вы монголов разбили - на Калке или на Сити?