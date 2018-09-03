Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

В Парке спорта Алексея Смертина при поддержке радиостанции DFM Барнаул 2 сентября прошла самая массовая тренировка.

Всего участие в тренировке приняли 4 417 человек. Таким образом, в Барнауле был установлен и зафиксирован мировой рекорд по самой массовой тренировке.

Еще порядка тысячи человек были на трибунах и поддерживали тренирующихся: "Всего мы раздали порядка пяти тысяч браслетов, а потом уже подходили все новые люди и без регистрации принимали участие в тренировке. По нашим подсчетам, на стадион пришли около шести тысяч человек", — рассказала один из организаторов мероприятия Дарья Матвиенко.

Программа включала три блока: классическая аэробика, функциональны тренинг, танцевальный этап. В самом первом блоке приняла участие и радиоведущая DFM Барнаул Катя Буян.

Чтобы установить мировой рекорд, Барнаул должен был собрать 4056 человек.

В 2017 году в массовой тренировке в Барнауле приняли участие 3012 человек — тогда был установлен рекорд России. В феврале 2018 года в Калининграде в массовой тренировке приняли участие 3721 человек, таким образом, они превзошли прошлогодний результат Барнаула. Но 2 сентября Барнаул вновь вышел на первое место.

Помимо отличного настроения и заряда бодрости, одному счастливчику достался еще и подарок: в конце мероприятия организаторы провели розыгрыш iPhone 8. При входе в зону участникам тренировки раздавали браслеты с номером, а затем эти номера участвовали в розыгрыше. Победителя определили с помощью "счастливого барабана". Им стала 17-летняя жительница Барнаула Анастасия, которая и выиграла гаджет.