Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
В Парке спорта Алексея Смертина при поддержке радиостанции DFM Барнаул 2 сентября прошла самая массовая тренировка.
Всего участие в тренировке приняли 4 417 человек. Таким образом, в Барнауле был установлен и зафиксирован мировой рекорд по самой массовой тренировке.
Еще порядка тысячи человек были на трибунах и поддерживали тренирующихся: "Всего мы раздали порядка пяти тысяч браслетов, а потом уже подходили все новые люди и без регистрации принимали участие в тренировке. По нашим подсчетам, на стадион пришли около шести тысяч человек", — рассказала один из организаторов мероприятия Дарья Матвиенко.
Программа включала три блока: классическая аэробика, функциональны тренинг, танцевальный этап. В самом первом блоке приняла участие и радиоведущая DFM Барнаул Катя Буян.
Чтобы установить мировой рекорд, Барнаул должен был собрать 4056 человек.
В 2017 году в массовой тренировке в Барнауле приняли участие 3012 человек — тогда был установлен рекорд России. В феврале 2018 года в Калининграде в массовой тренировке приняли участие 3721 человек, таким образом, они превзошли прошлогодний результат Барнаула. Но 2 сентября Барнаул вновь вышел на первое место.
Помимо отличного настроения и заряда бодрости, одному счастливчику достался еще и подарок: в конце мероприятия организаторы провели розыгрыш iPhone 8. При входе в зону участникам тренировки раздавали браслеты с номером, а затем эти номера участвовали в розыгрыше. Победителя определили с помощью "счастливого барабана". Им стала 17-летняя жительница Барнаула Анастасия, которая и выиграла гаджет.
Комментарии
Отвлечение населения от митинга против пенсионной реформы прошло успешно. Молодцы, чо. А затраты - один айфон)
А кто рекорд то зафиксировал?
что то представителей с книги рекордов Гинеса не было так же как и с книги рекордов России, так что своей статистикой и не зафиксированным рекордом они могут только подтереться
Настя если до старости айфон сохранит, сдаст в комиссионку - будет на что жить, пенсию-то отменят к тому времени.
Интересно почему амик эту новость стороной обошел?
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3.09.2018 12:11
- гость -
Амик писал об этом на прошлой неделе.
Очень сомневаюсь о наличии в реальности такого количества людей на данном мероприятии. Сам лично наблюдал. Людей было в половину меньше от заявленных цифр. А когда пошел дождь, так народ вообще стал разбегаться. Думаю, цифры как обычно "сделали".