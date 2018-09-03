Фото: oboi-colibri.ru

Вертолет Ми-8, пропавший накануне, 2 сентября, в Иркутской области, нашли. Об этом пишет RT, ссылаясь на "РИА Новости" и Сибирский региональный центр (СРЦ) МЧС России.

"Поступила информация, что пропавший Ми-8 найден. Пока это вся информация", — заявила собеседница агентства.

Ранее появилась информация, что вертолет пропал в Иркутской области. Ми-8 принадлежит компании "Ангара". На борту находились три человека.

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР организовало доследственную проверку по факту произошедшего.