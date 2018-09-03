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Подразделение антитеррора соединения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Алтайском крае, предотвратило захват тяжелых огнеметных систем залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" условным противником. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу ЦВО.

Согласно плану учений, на территорию парка боевых машин тайно проникла диверсионно-разведывательная группа условного противника, собиравшаяся захватить военную технику, заминировать и уничтожить объекты инфраструктуры.

Подразделение антитеррора устроило засаду рядом с местом размещения огнеметов, вступило в бой с условным противником и захватило в плен главаря террористов.

Также группа разминирования сил антитеррора осмотрела парк боевых машин на предмет выявления установленной условными боевиками взрывчатки.

Агентство уточняет, что системы ТОС-1А поступили на вооружение соединения ЦВО в Алтайском крае в текущем году. Боевые машины предназначены для поджога и разрушения сооружений и зданий, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники противника.