Фото: nbgazeta.ru
Подразделение антитеррора соединения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Алтайском крае, предотвратило захват тяжелых огнеметных систем залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" условным противником. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу ЦВО.
Согласно плану учений, на территорию парка боевых машин тайно проникла диверсионно-разведывательная группа условного противника, собиравшаяся захватить военную технику, заминировать и уничтожить объекты инфраструктуры.
Подразделение антитеррора устроило засаду рядом с местом размещения огнеметов, вступило в бой с условным противником и захватило в плен главаря террористов.
Также группа разминирования сил антитеррора осмотрела парк боевых машин на предмет выявления установленной условными боевиками взрывчатки.
Агентство уточняет, что системы ТОС-1А поступили на вооружение соединения ЦВО в Алтайском крае в текущем году. Боевые машины предназначены для поджога и разрушения сооружений и зданий, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники противника.
Комментарии
в 2008 году учения были или в 2009 так новосибирские разведчики без проблем захватили ангары тополей в зато сибирском в рамках учений
Эх, не с того начали, надо деньги было предложить, валюту противника, сами бы огнемёты привезли
"Согласно плану учений, на территорию парка боевых машин тайно проникла диверсионно-разведывательная группа условного противника предпенсионного возраста.."
Захватывать ни кого не надо, народ сам вымрет. Останутся только олигархи - правительство с солнцеликим все делает для этого.