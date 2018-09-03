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Традиционный твидовый ретро-велопробег прошел в Барнауле 2 сентября. Уже в шестой раз на территории Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая собрались самые элегантные велосипедисты города.

Впервые в этом году маршрут велопробега проходил по самому центру города – по пр. Ленина до ул. Димитрова. Кроме этого, посетителям была представлена "велосипедная" выставка от галереи "Турина Гора". Также для всех желающих прошла благотворительная фотосессия с участием большого пуделя Златы, сообщает пресс-служба музея.