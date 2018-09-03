Фото: ffprom22.ru

Гости гастрономического фестиваля "День мясного гурмана", который прошел в Барнауле 1 сентября, приобрели три тонны мяса, сообщает "Алтайская правда" со ссылкой на региональное управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Гостями праздника стали более 10 тысяч человек. На двух площадках гости имели возможность приготовить своими руками мясной ролл, а также посмотреть гастрономический урок по жарке стейков и домашних сосисок.

Кроме традиционного ассортимента — колбас, сосисок и других мясных продуктов, краевые предприятия представили гостям различные блюда, приготовленные на барбекю.

Под занавес праздника на главной сцене выступил оркестр Культурного Центра ГУ МВД по Алтайскому краю, музыкальный коллектив "Вдохновение", группа "25-й кадр". А затем гостей ждал фейерверк.

Напомним, что во второй половине августа в Барнауле также прошел гастрономический фестиваль "Дни алтайского сыра".