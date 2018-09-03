Стали известны параметры новой вертолетной площадки рядом с Краевой клинической больницей в нагорной части Барнаула. Как следует из документации с сайта госзакупок, под медицинский Ми-8 будет приспособлен участок площадью в 2,12 га, стоимость строительства составит не более 24,3 млн рублей.
Примечательно, что строительство нового объекта в сосновом бору было согласовано еще в марте 2018 года. Так, основанием для проектирования площадки стало распоряжение правительства региона от 7 марта. Земельный участок под строительство находится по адресу: улица 6-я Нагорная. Строения и сооружения на территории, выделяемой под санавиацию, отсутствуют.
Между тем в июле был проведен конкурс на разработку проектной и рабочей документации по строительству вертолетной площадки санитарной авиации на территории медкластера в непосредственной близости от Краевой клинической больницы. Стартовая цена лота составляла 5,889 млн рублей, единственный участник торгов - "Алтайгражданпроект" - снизил стоимость до 5,8 млн рублей. Все изыскания должны быть завершены в течение 110 дней с момента подписания контракта, то есть уже к 25 декабря.
Из технического задания следует, что исполнителю необходимо предусмотреть подъезд к вертолетной площадке для автомобилей скорой медпомощи, установку ограждений и информационных знаков. Кроме того, здесь появится светосигнальное оборудование для полетов в ночное время и ветроуказатель.
Максимальная стоимость строительства не должна превысить 24,3 млн рублей, в ходе последующего аукциона она может быть снижена. Таким образом, суммарно вертолетная площадка может обойтись краевому бюджету более чем в 30 млн рублей (вместе с разработкой документации).
Вероятнее всего, строительство площадки начнется весной-летом 2019 года после проведения соответствующего конкурса.
В документе указаны и точные параметры территории под Ми-8. Итак, размер вертолетной площадки составит 25,5 × 51 м, а зона безопасности — 51 м × 120 м.
Комментарии
Ну хорошо, вырубите вы 2,12 га соснового реликтового бора. Так вырубите его весь сразу, чтоб народу нервы не трепать!
Опять деревья под снос....озеленение, ренновация А ещё удивляются откуда такие ураганы и пыльные бури в Барнауле...Почему нельзя было продумать заранее и разместить площадку на крыше больницы? У нас был чудесный ленточный бор, а теперь мусор и пустыня. Пусть тогда сколько сосен спилят, столько же и посадят в черте города, причем полноценные деревья, а не дохлые прутики, которые даже осень не переживут.
А потом еще и вертолет надо новый купить будет.
В России собираются установить запрет на эксплуатацию старых вертолетов для того что бы поддержать корпорацию Вертолеты России и обеспечить загрузку предприятия
3.09.2018 13:26
- гость -
Ты эту простыню уже постил недавно.
Ну вот я лично считаю что вертолётная площадка для сан. служб в районе мед. кластера необходима, и это очень хорошее решение.
Дима, обрубить бы тебе уши, это необходимо для того, чтобы в двери проходить без затруднений.
Ленточный бор - нинужин! Нужна больше ветролетных плащадок!
у хорошо, вырубите вы 2,12 га соснового реликтового бора. Так вырубите его весь сразу, чтоб народу нервы не трепать!
к этому и идут. но нервы то трепать надо тоже
А потом еще и вертолет надо новый купить будет.
ну с пенсий то насобирают
А не до х фига ли 5,8 + 24.3млн.?
За что? за то чтобы площадку закатать в асфальт? или там супер-пупер подземные коммуникации из золота - сливная канализация, водопровод, отопление и трехфазная электросеть на 50кВт будет подводиться к площадке?
Горожане все протиффф,но площадке быть..
14:03
Alex3k
А не до х фига ли 5,8 + 24.3млн.?
Закатано всё будет по системе "6 армян с 6 лопатами кидают асфальт при проливном дожде" - это дорогого стоит! Вчера наблюдал такую картину на Цеховая - Комсомольский 119.
"стоимость разработки документации составит 5,8 млн рублей", как понимаю, то только за документацию!!! Документация будет на платиновой бумаге? А не сильно ли охренели?
"стоимость разработки документации составит 5,8 млн рублей", как понимаю, то только за документацию!!! Документация будет на платиновой бумаге? А не сильно ли охренели?
ну пенсии то отжали. денег то совсем нет
акатано всё будет по системе "6 армян с 6 лопатами кидают асфальт при проливном дожде" - это дорогого стоит! Вчера наблюдал такую картину на Цеховая - Комсомольский 119.
она повсеместная такая картина
14:10
- гость -
"стоимость разработки документации составит 5,8 млн рублей"
Документация будет нанесена на кузов Крузака последней модели. Чё как маленький то?
За что?
такая традиция
А на крыше слабо сделать? Как в центральных клиниках.
5.8 млн это 25% стоимости площадки, только за ПРОЕКТ! И зачем под вертолетную площадку 2 гектара?
Зона безопасности 6120 квм. Зачем тогда 20000 квм вырубать?
3.09.2018 15:51
- гость -
Коттеджи из кругляка более востребованы!