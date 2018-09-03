Стали известны параметры новой вертолетной площадки рядом с Краевой клинической больницей в нагорной части Барнаула. Как следует из документации с сайта госзакупок, под медицинский Ми-8 будет приспособлен участок площадью в 2,12 га, стоимость строительства составит не более 24,3 млн рублей.

Примечательно, что строительство нового объекта в сосновом бору было согласовано еще в марте 2018 года. Так, основанием для проектирования площадки стало распоряжение правительства региона от 7 марта. Земельный участок под строительство находится по адресу: улица 6-я Нагорная. Строения и сооружения на территории, выделяемой под санавиацию, отсутствуют.

Между тем в июле был проведен конкурс на разработку проектной и рабочей документации по строительству вертолетной площадки санитарной авиации на территории медкластера в непосредственной близости от Краевой клинической больницы. Стартовая цена лота составляла 5,889 млн рублей, единственный участник торгов - "Алтайгражданпроект" - снизил стоимость до 5,8 млн рублей. Все изыскания должны быть завершены в течение 110 дней с момента подписания контракта, то есть уже к 25 декабря.

Из технического задания следует, что исполнителю необходимо предусмотреть подъезд к вертолетной площадке для автомобилей скорой медпомощи, установку ограждений и информационных знаков. Кроме того, здесь появится светосигнальное оборудование для полетов в ночное время и ветроуказатель.

Максимальная стоимость строительства не должна превысить 24,3 млн рублей, в ходе последующего аукциона она может быть снижена. Таким образом, суммарно вертолетная площадка может обойтись краевому бюджету более чем в 30 млн рублей (вместе с разработкой документации).

Вероятнее всего, строительство площадки начнется весной-летом 2019 года после проведения соответствующего конкурса.

В документе указаны и точные параметры территории под Ми-8. Итак, размер вертолетной площадки составит 25,5 × 51 м, а зона безопасности — 51 м × 120 м.