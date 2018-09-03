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Тела трех человек нашли рядом с упавшим в Иркутской области вертолетом Ми-8. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на Сибирский региональный центр (СРЦ) МЧС России.

Накануне, 2 сентября, СК сообщил, что вертолет компании "Ангара" вылетел из города Усть-Кута на геолого-разведочные работы, однако в установленное время экипаж не вышел на связь. На его борту находились три человека. Вертолет нашли разрушенным.

"Спасатели передали по спутниковой связи, что возле найденного вертолета обнаружены тела трех человек", — цитирует агентство своего собеседника.

По его словам, сейчас решается вопрос о транспортировке тел с места аварии.

Причины крушения Ми-8 выяснит межведомственная комиссия.