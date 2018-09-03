Фото: 22.мвд.рф
Жительница Барнаула, приехавшая в Рубцовск к своему кавалеру, с которым она познакомилась через интернет, стала жертвой разбоя.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, в июле этого года 45-летняя женщина на сайте знакомств стала общаться с приглянувшимся ей 48-летним мужчиной, проживающим в городе Рубцовске.
"После продолжительной переписки женщина решила устроить встречу и пригласила его к себе в гости. В конце августа она отправилась с ответным визитом к нему в Рубцовск. Так как выяснилось, что мужчина женат, он снял для них с возлюбленной комнату, в которой они вместе проводили время, употребляя спиртное. Поздним вечером кавалер ушел к себе домой улаживать возникший в связи с его отсутствием дома конфликт с женой. Около двух часов ночи вернулся и, достав из-под куртки предмет, похожий на пистолет, потребовал у женщины снять с себя все золотые украшения", — уточняют в полиции.
Далее события развивались нетривиальным способом — в итоге жительница Барнаула сняла с себя все золото и передала мужчине, после чего они продолжили распивать спиртные напитки.
На следующий день мужчина отправил знакомую на такси в краевой центр, а сам отнес все похищенное в ломбард.
По прибытии в Барнаул женщина обратилась в полицию. Вскоре злоумышленник был задержан. У него был изъят пневматический пистолет и залоговые билеты на похищенные золотые изделия.
Ущерб, причиненный пострадавшей, составил 60 500 рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой".
Комментарии
Далее события развивались нетривиальным способом — в итоге жительница Барнаула сняла с себя все золото и передала мужчине, после чего они продолжили распивать спиртные напитки.
Какой то бред
может это игры такие были ?
"ограбь меня" "снимай с себя все!"
Это ролевые игры!
Пьяная баба не только не хозяйка своей.....,но и украшениям..Поперлась в город,где одни синелапки живут..трындец..их и в барнауле на каждом углу пачками сидит на котрточках..Кстати,почему они сидят в такой нелепой позе???
Стремление женщины к счастью в личной жизни неистощимо ))))
она мечтала о жемчугах и кораллах...
а кони все неслись, а избы все горели....
она мечтала о принце на белом коне,
а попадались только кони, к тому же пьющие...
Я чот не вруб.
а зачем фото кровати?
тогда видос "туда-сюда" залейте
15:03
Патамушта
Я чот не вруб.
а зачем фото кровати?
Это место преступления как-никак, скорее всего на ней(кровати) и вынашивались гнусные и мерзкие планы по лишению гражданки материальных ценностей.
Ну допустим, а зачем фото другой комнаты?
сдаю квартиру штоле? )
15:11
Патамушта
Вполне возможно, что ухажёр отъедет за разбой. Фотки скачает с амика и выставит из СИЗО на Авито))
Дак я у Амика то и хотел спросить.
в чем фишка - запилить к посту фотку тр....дрома, пардон, мебели?