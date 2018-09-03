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Жительница Барнаула, приехавшая в Рубцовск к своему кавалеру, с которым она познакомилась через интернет, стала жертвой разбоя.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, в июле этого года 45-летняя женщина на сайте знакомств стала общаться с приглянувшимся ей 48-летним мужчиной, проживающим в городе Рубцовске.

"После продолжительной переписки женщина решила устроить встречу и пригласила его к себе в гости. В конце августа она отправилась с ответным визитом к нему в Рубцовск. Так как выяснилось, что мужчина женат, он снял для них с возлюбленной комнату, в которой они вместе проводили время, употребляя спиртное. Поздним вечером кавалер ушел к себе домой улаживать возникший в связи с его отсутствием дома конфликт с женой. Около двух часов ночи вернулся и, достав из-под куртки предмет, похожий на пистолет, потребовал у женщины снять с себя все золотые украшения", — уточняют в полиции.

Далее события развивались нетривиальным способом — в итоге жительница Барнаула сняла с себя все золото и передала мужчине, после чего они продолжили распивать спиртные напитки.

На следующий день мужчина отправил знакомую на такси в краевой центр, а сам отнес все похищенное в ломбард.

По прибытии в Барнаул женщина обратилась в полицию. Вскоре злоумышленник был задержан. У него был изъят пневматический пистолет и залоговые билеты на похищенные золотые изделия.

Ущерб, причиненный пострадавшей, составил 60 500 рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой".