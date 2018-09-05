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Бизнес в объективе: как можно заработать на любимом хобби

, ИА "Амител"
К тому же начинающим предпринимателям сегодня оказывается помощь во многих направлениях

Социальные сети пестрят множеством фото — от некачественных селфи до действительно уникальных и интересных снимков. Практически каждый, у кого есть аккаунт, фотограф. Но лишь единицы при помощи социальных сетей смогли сделать фотографию своим бизнесом. В новом проекте банка "Точка" собраны истории успеха предпринимателей, которым развить свое дело помогли именно соцсети. О том, как хобби стало приносить не только удовольствие, но и прибыль, рассказал фотограф и основатель VALNA studio Валерий Степанюк.

- С чего начинался ваш бизнес, как пришла идея?

- Наверное, мне повезло — любимое хобби стало моим бизнесом и, помимо удовольствия, стало приносить еще и доход. Говорят, что такое часто случается у предпринимателей. Я любил фотографию, много и с интересом снимал для себя, часто друзья просили поснимать их или знакомых. Им нравились снимки, которые получались, и постепенно, благодаря "сарафанному радио", у меня стали появляться первые заказы. Я решил заняться фотосъемкой профессионально. Сейчас я не только фотографирую, но также могу провести видеосъемку, сделать репортаж, в том числе и для организаций.

- А где вы, помимо "сарафанного радио", ищете клиентов и продвигаете свои услуги? Социальные сети используете?

- Конечно, и довольно давно. Личные странички в социальных сетях я завел, пожалуй, одним из первых, когда это явление только-только появлялось в России. Поэтому этот инструмент я довольно хорошо изучил, и для меня он понятен. Профессия фотографа — это публичная работа, в этом бизнесе важно общение с людьми, поэтому соцсети — отличный вариант. Причем я использую исключительно свои личные аккаунты. Я пытался заводить отдельные странички для бизнеса, но они почему-то не пошли. В итоге я слегка изменил контент на личных страницах и привлекаю клиентов через них. Около половины заказов — это заявки из соцсетей, а остальные — это постоянные клиенты, которые обращаются повторно и приходят уже целенаправленно. Социальные сети формируют мой образ, то, как меня видят и воспринимают окружающие, а заодно дают представление о моем деле.

- Не боитесь потерять клиентов, если, например, завтра закроют какую-то соцсеть, условный Instagram?

- Все возможно, но социальных сетей много, и все разом, думаю, не закроют. Важно распределить риски и использовать несколько площадок. Я думаю, что если закроют одну соцсеть, то пользователи плавно перетекут в другую и общение продолжится. А вообще тут как в поговорке: "Волков бояться — в лес не ходить". Любой бизнес связан с риском — это нормально.

- Можете поделиться основными принципами, чтобы добиться успеха в соцсетях?

- Во-первых, важно быть самим собой, постоянно работать над своим развитием. Не бояться выглядеть таким, какой ты есть, но каждый раз становиться лучше не только в соцсетях, но и в жизни. Во-вторых, надо быть общительным, открытым и оперативным. Очень важно отвечать на вопросы подписчиков максимально быстро — это сразу повышает лояльность к вам как к автору. Кроме того, необходимо создавать уникальный и полезный контент, чтобы людям было интересно вас читать. Но самое главное правило — не следовать никаким правилам, всегда искать что-то новое, интересное, креативное, свое, а не повторять то, что делают все.

- Ведение бизнеса в режиме онлайн часто означает занятость 24/7. Как вы справляетесь с таким графиком?

- Тут ничего не сделаешь – либо ты работаешь круглосуточно, потому что онлайн-бизнес не может по-другому, либо ты не работаешь в Сети и теряешь клиентов. Мне вопросы и заказы могут поступать в любое время дня и ночи, приходится каким-то образом подстраиваться.

- Бизнесу в онлайне важно, чтобы и партнеры, например банк, работали в таком же режиме? Какие требования вы предъявляете к финансовым организациям?

- Для меня в первую очередь важна простота использования того или иного сервиса, так как времени и желания разбираться в банковских бумажках у меня просто нет. В онлайне все понятно и, что важно, доступно везде, где есть выход в интернет. Очень часто приходится получать и отправлять средства, что называется, "из полей", когда нет возможности не то что зайти в отделение банка, а даже в Сеть выйти со стационарного компьютера, только с телефона. В таких случаях мобильность и доступность очень важны. И по этим критериям я подбираю для себя банк.

- Какие услуги вы бы хотели получить от банка в будущем?

- Простые и понятные сервисы в комплексе с онлайн-бухгалтерией, которые бы позволяли с минимальными знаниями и затратами самому вести отчетность. Это просто и существенно освобождает силы для работы и развития. Я планирую совершенствовать свое дело, возможно, привлеку еще фотографов, чтобы справляться с объемом заказов, и, если банк избавит меня от бухгалтерской волокиты, будет отлично.

Банк для предпринимателей "Точка" уже сейчас готов облегчить жизнь таким предпринимателям, как Валерий, и помогает начинающим бизнесменам с ведением бухгалтерского и налогового учета, консультирует по любым бухгалтерским вопросам. Более того, на таком сервисе предприниматели могут еще и заработать до 2% от суммы уплаченных налогов. Банк "Точка" — это еще и очень просто и удобно: круглосуточный, способный решать любые финансовые вопросы онлайн-офис, вопросы специалистам которого можно задавать из тех же социальных сетей. Также к услугам бизнеса — удобный ВЭД прямо в мобильном приложении; эквайринг; самый длинный в России операционный день — с 01.00 до 20.00 по московскому времени. А еще "Точка" — это полезные подарки от партнеров банка новым клиентам, помогающие им продвигать бизнес в Сети. Например, до 9 тысяч рублей на рекламу от "ВКонтакте".

ПАО Банк "ФК Открытие". www.open.ru Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014 ОГРН: 1027739019208 ИНН: 7706092528 КПП: 770501001 Точка ПАО Банка "ФК Открытие" КПП филиала: 770543002 Корреспондентский счёт: 30101810845250000999 БИК: 044525999 Юридический адрес: 117216, Москва, ул. Старокачаловская, 1, корпус 2
КИВИ Банк (АО). qiwi.com Лицензия Банка России № 2241 от 22.01.2015 ОГРН: 1027739328440 ИНН: 3123011520 КПП: 772601001 Филиал Точка Банк КИВИ Банк (акционерное общество) КПП филиала: 772643001 Корреспондентский счёт: 30101810445250000797 БИК: 044525797 Юридический адрес: 123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, д.4, стр.2

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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