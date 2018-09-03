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Власти новозеландской деревни Омауи намерены запретить кошек. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на CNN.
Жителям поручили чипировать и зарегистрировать питомцев. При этом после смерти животного новое завести запрещается. "Ваша кошка может прожить свою естественную жизнь в Омауи, счастливо делая то, что она делает. Но когда она умрет, вы не сможете ее заменить", — цитирует агентство слова специалиста в области биозащиты Али Мида.
Ограничения вызваны тем, что ежегодно кошки уничтожают птиц и млекопитающих. По словам специалистов, вина за это лежит на человеке. Подобных проблем удалось бы избежать, если бы хозяева кошек кастрировали питомцев и выгуливали их на поводке.
Подчеркивается, что местных жителей ограничение обескуражило, они готовы протестовать.
Комментарии
А в России надо собак запретить держать в квартирах
А в России власти запретили пенсионеров.
речь идет о 8ми кошках в деревне из 35 человек
А как птицам-пешеходам киви спасаться от усатых хищников?