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Власти новозеландской деревни Омауи намерены запретить кошек. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на CNN.

Жителям поручили чипировать и зарегистрировать питомцев. При этом после смерти животного новое завести запрещается. "Ваша кошка может прожить свою естественную жизнь в Омауи, счастливо делая то, что она делает. Но когда она умрет, вы не сможете ее заменить", — цитирует агентство слова специалиста в области биозащиты Али Мида.

Ограничения вызваны тем, что ежегодно кошки уничтожают птиц и млекопитающих. По словам специалистов, вина за это лежит на человеке. Подобных проблем удалось бы избежать, если бы хозяева кошек кастрировали питомцев и выгуливали их на поводке.

Подчеркивается, что местных жителей ограничение обескуражило, они готовы протестовать.