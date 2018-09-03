Фото: photoforum.ru

Неустойчивая дождливая погода в Алтайском крае на этой рабочей неделе сменится солнечной, но жары ждать пока не стоит.

Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, уже 4 сентября на районы края начнет оказывать влияние антициклон.

5 и 6 сентября сухая и ясная погода установится на территории всего края. В утренние часы в эти дни возможен туман. Местами на почве ожидаются заморозки 0...-3 градуса.

Ночные температуры воздуха в регионе 4 сентября составят -2...+5 градусов, днем будет +12...+17 градусов. В последующие дни температура воздуха будет возрастать на 1-3 градуса.

В итоге в пятницу, 7 сентября, днем в крае будет +17...+25 градусов.

Однако это потепление не продлится долго, и, как ожидается, уже в субботу на районы края будет оказывать влияние южный циклон, который принесет с собой дожди, местами пройдут грозы, также начнется понижение температуры.