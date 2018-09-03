Фото: yandex.ru/maps

Движение транспорта будет ограничено до конца текущей недели через трамвайный переезд в районе пересечения улиц Попова и Антона Петрова.

Напомним, что это связано с ремонтом самого переезда.

Ограничение проезда начинает действовать с 22:00 3 сентября до 20:00 9 сентября в направлении от Павловского тракта в сторону улицы Георгия Исакова.

Движение автобусов на время ремонта организуют по следующим схемам:

маршруты №27, №51, №53, №80, №114, №144н, №117, №119, №121, №126, №137, №138, №144, №149, №151: …улица Попова – улица Антона Петрова – разворот на пересечении улицы Антона Петрова с улицей Ленинградской – улица Антона Петрова – улица Попова, далее – по маршрутам, в обратном направлении – по маршрутам;

маршрут №58: …улица Попова – улица Антона Петрова – разворот на пересечении улицы Антона Петрова с улицей Ленинградской – улица Антона Петрова, далее — по маршруту, в обратном направлении – по маршруту.

Участников дорожного движения призывают по возможности выбирать маршруты объезда.