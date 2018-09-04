Осенью традиционно оживают концертные и театральные площадки, и барнаульцам стоит ждать большого притока различных звезд, а каких – читайте в обзоре от Amic.ru.

20 сентября в филармонии откроется органный сезон. Сюда приедет музыкант Кор Ардеш, органист церкви Богоматери в Дордрехте (Нидерланды). В программе — произведения Иоганна Себастьяна Баха, Ференца Листа и Джана Велмерса. Начало в 18:30.

21 сентября также в филармонии выступит американский блюзмен Крис Кейн. Он играет не только на соло- и бас-гитаре, но и на фортепиано, кларнете, альт- и тенор-саксофонах, а его глубокий вокал и виртуозную игру часто сравнивают с БиБи Кингом и Альбертом Кингом. Начало в 19:00.

24 сентября любителей российской рок-музыки ждет большой сюрприз. В ДК "Сибэнергомаш" состоится большой концерт группы The Чиж & Co. Команда исполнит все свои хиты и приедет в полном составе.

25 сентября в Алтайском государственном театре музкомедии покажут спектакль "Роковое наследство" о том, какие проблемы может принести с собой внезапно свалившаяся собственность родственников. На сцене зрители увидят артистов Веру Алентову, Сергея Астахова, Петра Красилова и Дарью Повереннову. Режиссером-постановщиком стал Андрей Селиванов.

Цена билетов: 800 — 2500 рублей

28 сентября в краевой столице пройдет "Шоу Песни на ТНТ". Масштабный концерт состоится в ДК Моторостроителей.

Цена билетов: 1500 — 3600 рублей.

3 октября Барнаул посетит Егор Крид. Артист музыкального лейбла Black Star, звезда российского шоу-бизнеса выступит в ДК Моторостроителей.

Стоимость билетов: 1300 — 2900 рублей.

5 октября филармонию стоит посетить из-за концерта Камиллы Турман. Она талантливый многофункциональный музыкант — саксофонистка, флейтистка, вокалистка, композитор и педагог и может похвастаться внушительным списком достижений. Камилла обладает способностью петь в 4 октавы, а ее тембр голоса и талант получили уважение аудитории в Израиле, Перу, Швейцарии и по всему миру. Начало в 19:00.

13 октября любителям качественной поп-музыки стоит отправиться во Дворец зрелищ и спорта на концерт Ани Лорак, которая впервые приедет в Барнаул. Начало концерта в 19:00. Певица привезет в краевую столицу шоу DIVA, это будет музыкальная история о настоящей женщине.

В программе как любимые, так и совершенно новые песни. Над шоу DIVA работает международная команда профессионалов из Белоруссии, Украины, России, Чехии, Великобритании, Польши, Голландии и других стран. А зрителей ждут невероятные декорации, сцена-трансформер, робот-манипулятор и многое другое.

Цена билетов: 1500 — 5000 рублей.

Также 13 октября в краевой столице выступит другая знаменитая исполнительница — Светлана Сурганова, которая традиционно приедет в сопровождении оркестра. Это будет юбилейный концерт, посвященный 15-летию коллектива.

Выступление пройдет в Алтайском краевом театре драмы. Зрителей ждут сюрпризы, подарки от группы, а также новые эксперименты и все хиты команды, ставшие легендарными.

Цена билетов: 800 — 2000 рублей.

17 октября в 19:00 на сцену Алтайского краевого театра драмы выйдет заслуженный артист России Михаил Шуфутинский. Любителям своего творчества он представит юбилейную программу #70. Он выступит в сопровождении оркестра при участии шоу-группы "АТАМАН" и вокального дуэта "ЛИАДА".

Цена билетов: 1200-4500 рублей.

19 октября барнаульцам представят балет в двух действиях на музыку Петра Чайковского "Спящая красавица". Исполнит шедевр хореографии на сцене Алтайского театра драмы успешная московская труппа "Классический Русский балет", в которую вошли лучшие представители балетных школ России, талантливая перспективная молодежь и зрелые заслуженные мастера танца.

Стоимость билетов: 800 — 2300 рублей.

20 октября в 18:00 в Алтайском театре драмы свою новую программу "И приснится же такое…" барнаульцам представит балет TODES. Это новая постановка известного хореографа, художественного руководителя и главного балетмейстера Аллы Духовой. Поклонников ждут динамичные, оригинальные, красивые номера, тонкая профессиональная работа артистов, необычные эффектные костюмы, прекрасная музыка и красочное световое шоу.

Цена билетов: 1500 — 2800 рублей.

23 октября Барнаул со своей новой программой посетит группа Louna. Музыканты выступят в клубе "Фараон". По словам организаторов, это будет большой концерт команды и презентация ее нового альбома "Полюса".

25 октября в Алтайском государственном театре музкомедии в 19:00 можно будет посмотреть балет "Щелкунчик", которому исполняется 125 лет. Это одна из самых популярных и коммерчески успешных постановок во всем мире.

Цена билетов: 800 — 2500 рублей.

26 ноября в 19:00 в музкомедии Гоша Куценко и Екатерина Климова представят барнаульцам спектакль "Любовные письма".

"Это история любви с её возникновения, первых шагов, забавных и нелепых, с её радостью и открытиями, недоразумениями и обидами, страстями и сожалениями", — рассказывают в концертно-театральном агентстве "Лига-Арт"

31 октября в 19:00 в музкомедии заслуженная артистка России Людмила Артемьева и заслуженный артист России Николай Добрынин разыграют комедию "Близкие люди".

Зрители увидят историю об одном гостиничном номере в Петербурге, где в одних и тех же декорациях случаются абсолютно разные события. На сцене покажут жизнь, любовь, отношения мужчины и женщины, измены, мечты и многое другое — и все это на фоне танцев, песен и вечного голоса Фрэнка Синатры.

Цена билетов: 1000 — 2800 рублей.