Вторник, 4 Сентябрь, 08:30

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 67,74
€ 78,64
494402
11°
Обь
107см -8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018Дорожный ремонт - 2018
Новости

Какие звезды театра и шоу-бизнеса посетят Барнаул в сентябре и октябре

, ИА "Амител"
Сурганова, Егор Крид, Ани Лорак, The Чиж & Co и другие концерты начала осени

Фото: Kuda-kazan.ru

Осенью традиционно оживают концертные и театральные площадки, и барнаульцам стоит ждать большого притока различных звезд, а каких – читайте в обзоре от Amic.ru.

20 сентября в филармонии откроется органный сезон. Сюда приедет музыкант Кор Ардеш, органист церкви Богоматери в Дордрехте (Нидерланды). В программе — произведения Иоганна Себастьяна Баха, Ференца Листа и Джана Велмерса. Начало в 18:30.

21 сентября также в филармонии выступит американский блюзмен Крис Кейн. Он играет не только на соло- и бас-гитаре, но и на фортепиано, кларнете, альт- и тенор-саксофонах, а его глубокий вокал и виртуозную игру часто сравнивают с БиБи Кингом и Альбертом Кингом. Начало в 19:00.

24 сентября любителей российской рок-музыки ждет большой сюрприз. В ДК "Сибэнергомаш" состоится большой концерт группы The Чиж & Co. Команда исполнит все свои хиты и приедет в полном составе.

25 сентября в Алтайском государственном театре музкомедии покажут спектакль "Роковое наследство" о том, какие проблемы может принести с собой внезапно свалившаяся собственность родственников. На сцене зрители увидят артистов Веру Алентову, Сергея Астахова, Петра Красилова и Дарью Повереннову. Режиссером-постановщиком стал Андрей Селиванов.

Цена билетов: 800 — 2500 рублей

28 сентября в краевой столице пройдет "Шоу Песни на ТНТ". Масштабный концерт состоится в ДК Моторостроителей.

Цена билетов: 1500 — 3600 рублей.

3 октября Барнаул посетит Егор Крид. Артист музыкального лейбла Black Star, звезда российского шоу-бизнеса выступит в ДК Моторостроителей.

Стоимость билетов: 1300 — 2900 рублей.

5 октября филармонию стоит посетить из-за концерта Камиллы Турман. Она талантливый многофункциональный музыкант — саксофонистка, флейтистка, вокалистка, композитор и педагог и может похвастаться внушительным списком достижений. Камилла обладает способностью петь в 4 октавы, а ее тембр голоса и талант получили уважение аудитории в Израиле, Перу, Швейцарии и по всему миру. Начало в 19:00.

13 октября любителям качественной поп-музыки стоит отправиться во Дворец зрелищ и спорта на концерт Ани Лорак, которая впервые приедет в Барнаул. Начало концерта в 19:00. Певица привезет в краевую столицу шоу DIVA, это будет музыкальная история о настоящей женщине.

В программе как любимые, так и совершенно новые песни.  Над шоу DIVA работает международная команда профессионалов из Белоруссии, Украины, России, Чехии, Великобритании, Польши, Голландии и других стран. А зрителей ждут невероятные декорации, сцена-трансформер, робот-манипулятор и многое другое.

Цена билетов: 1500 — 5000 рублей.

Также 13 октября в краевой столице выступит другая знаменитая исполнительница — Светлана Сурганова, которая традиционно приедет в сопровождении оркестра. Это будет юбилейный концерт, посвященный 15-летию коллектива.

Выступление пройдет в Алтайском краевом театре драмы. Зрителей ждут сюрпризы, подарки от группы, а также новые эксперименты и все хиты команды, ставшие легендарными. 

Цена билетов: 800 — 2000 рублей.

17 октября в 19:00 на сцену Алтайского краевого театра драмы выйдет заслуженный артист России Михаил Шуфутинский. Любителям своего творчества он представит юбилейную программу #70. Он выступит в сопровождении оркестра при участии шоу-группы "АТАМАН" и вокального дуэта "ЛИАДА".

Цена билетов: 1200-4500 рублей.

19 октября барнаульцам представят балет в двух действиях на музыку Петра Чайковского "Спящая красавица". Исполнит шедевр хореографии на сцене Алтайского театра драмы успешная московская труппа "Классический Русский балет", в которую вошли лучшие представители балетных школ России, талантливая перспективная молодежь и зрелые заслуженные мастера танца.

Стоимость билетов: 800 — 2300 рублей.

20 октября в 18:00 в Алтайском театре драмы свою новую программу "И приснится же такое…" барнаульцам представит балет TODES. Это новая постановка известного хореографа, художественного руководителя и главного балетмейстера Аллы Духовой. Поклонников ждут динамичные, оригинальные, красивые номера, тонкая профессиональная работа артистов, необычные эффектные костюмы, прекрасная музыка и красочное световое шоу.

Цена билетов: 1500 — 2800 рублей.

23 октября Барнаул со своей новой программой посетит группа Louna. Музыканты выступят в клубе "Фараон". По словам организаторов, это будет большой концерт команды и презентация ее нового альбома "Полюса".

25 октября в Алтайском государственном театре музкомедии в 19:00 можно будет посмотреть балет "Щелкунчик", которому исполняется 125 лет. Это одна из самых популярных и коммерчески успешных постановок во всем мире.

Цена билетов: 800 — 2500 рублей.

26 ноября в 19:00 в музкомедии Гоша Куценко и Екатерина Климова представят барнаульцам спектакль "Любовные письма". 

"Это история любви с её возникновения, первых шагов, забавных и нелепых, с её радостью и открытиями, недоразумениями и обидами, страстями и сожалениями", — рассказывают в концертно-театральном агентстве "Лига-Арт"

31 октября в 19:00 в музкомедии заслуженная артистка России Людмила Артемьева и заслуженный артист России Николай Добрынин разыграют комедию "Близкие люди".

Зрители увидят историю об одном гостиничном номере в Петербурге, где в одних и тех же декорациях случаются абсолютно разные события. На сцене покажут жизнь, любовь, отношения мужчины и женщины, измены, мечты и многое другое — и все это на фоне танцев, песен и вечного голоса Фрэнка Синатры.  

Цена билетов: 1000 — 2800 рублей.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
08:24
"Мы из СССР": в Барнауле пройдет шоу с участием звезд 70-80-х годов 0
08:17
Международный фестиваль деревянной скульптуры стартовал на Алтае 0
08:07
Импортные лекарства предложили выпускать на рынок без исследований в России 1
07:50
Квартиру с эксклюзивной перепланировкой продают в Барнауле за 7,2 млн руб. 1
07:34
Жгучая и ароматная: готовим самую классическую хреновину 0
07:22
Никто не извинился: житель Алтая с донорским сердцем о своей "смерти" в СМИ 2
07:03
Мэрия вернулась к идее проекта канатной дороги к Нагорному парку Барнаула 1
07:01
Символ эпохи и голос поколения: фото восхитительной Бейонсе 1
07:00
Выгодно купить участок под строительство дома близко к транспорту? Реально! 0
06:48
Кто такой финансовый омбудсмен и по каким вопросам к нему обращаться 0
06:32
Какие звезды театра и шоу-бизнеса посетят Барнаул в сентябре и октябре 0
06:23
День города – 2013: как отмечали главный праздник Барнаула пять лет назад 0
06:14
Погода начнет меняться в Алтайском крае 4 сентября 0
06:01
Привыкли к шубам: в мэрии объяснили низкий интерес к улице Мало-Тобольской 6
05:12
Специалисты ФСБ помогут в расследовании убийства главы ДНР в Донбассе 0
04:08
Российский протоиерей призвал считать пенсию "даром Божьим" 9
03:05
Итальянская актриса захотела получить российское гражданство 0
02:07
Дзюба будет капитаном российской сборной на сентябрьских матчах 0
01:06
Рогозин сообщил о следах "скольжения сверла" по обшивке ракеты "Союз" 0
00:14
Появились подробности нападения на российского военкора в Донецке 0
23:58
Ставки по вкладам выросли в России 0
23:43
Кремль ответил на заявление Макрона о стремлении Путина к демонтажу ЕС 0
23:21
Минздрав уточнил сумму затрат на нацпроект "Здравоохранение" 0
22:58
На российского военного корреспондента напали в прямом эфире 0
22:41
ФАС проверит заявления о росте цен на хлеб в России 0
22:21
Порошенко предложил запретить Черноморскому флоту находиться в Крыму 0
21:56
В России новый iPhone XS сделали из бивней мамонта 0
21:41
Водители в Воронеже выстроили из своих машин портрет Шуфутинского 0
21:21
Путин посетит Иран для переговоров с Роухани и Эрдоганом 0
20:57
Кремль заявил о попытках вербовки россиян в Америке 1
20:41
В ДНР заявили, что украинские силовики готовят наступление 0
20:22
Поклонская впервые поделилась подробностями о своем медовом месяце 0
19:48
Шуфутинский рассказал, как проведет 3 сентября 0
19:21
Улицу Деповскую ремонтируют в центре Барнаула 0
19:08
Коротко о главном: проваливающийся Барнаул, заморозки и пенсионный протест
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 3 сентября
18:54
Школьник-рецидивист угнал авто в Новосибирске и бросил его в кювете 1
18:39
Порошенко поручил МИД Украины не продлевать договор о дружбе с Россией 0
18:21
Прямой рейс появился между Челябинском и Горным Алтаем 2
17:57
Музей, аэропорт, дороги: чем президент поможет Алтайскому краю 21
17:56
Лавров прокомментировал высылку российских дипломатов из Евросоюза 3
17:37
Американские СМИ назвали Су-35 "ночным кошмаром" для ВВС США 7
17:26
Специальную породу лошадей "туристического типа" выведут на Алтае 1
17:12
Бийчанин Сергей Каменский завоевал титул чемпиона мира по стрельбе 1
17:03
Лоукостер "Победа" в полтора раза повысил цену на провоз багажа из-за ФАС 1
16:47
Страйк: огромный провал в Барнауле принес проблемы водоканалу и энергетикам 2
16:31
СМИ назвали причину утечки воздуха на космическом корабле "Союз" 20
16:17
Огромный провал образовался под гаражом на улице Антона Петрова в Барнауле 11
16:13
Сергей Приб: президент услышал предложения алтайских депутатов 20
16:01
Транспортные полицейские Сибири сняли зажигательный клип о своей работе 1
15:52
Ученые назвали эффективный способ похудения 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.