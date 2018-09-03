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В ряде муниципалитетов Кемеровской области выпал первый снег. Об этом пишет RT, ссылаясь на ТАСС и представителя местного Гидрометцентра.

Уточняется, что снег наблюдался вечером в воскресенье, 2 сентября, и в ночь на 3 сентября на юге региона. Источник отметил, что это редкое явление, когда так рано фиксируются подобные осадки. "В прошлом году первый снег был в Шерегеше 8 сентября, обычно он начинает выпадать 14—21 сентября", — добавил собеседник.

Издание пишет, что, в частности, утром 3 сентября дождь с мокрым снегом выпал в городе Тайга на севере области.

По данным Гидрометцентра, снег образовался из-за резкого перепада температур.