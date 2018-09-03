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Крупные операторы связи придумали способ, как частично окупить затраты на "закон Яровой". Для этого они будут продавать более мелким компаниям услуги по хранению данных, пишет "Коммерсант", ссылаясь на заявления представителей ряда операторов.

Так, "МегаФон" начал рассылку опросника, с помощью которого собирается оценить потребности рынка в подобных услугах. В пресс-службе компании подтвердили, что подобная возможность изучается. "Пока мы анализируем потребности, после этого сможем принять решение о целесообразности запуска такой услуги", — цитирует издание слова представителя компании.

Также данную возможность изучают в МТС.

Издание отмечает, что ранее о подобных планах высказывался глава "Ростелекома" Михаил Осеевский. В частности, хранить данные на мощностях "Ростелекома" сможет оператор Tele2, на 45% принадлежащий компании. При этом Осеевский отмечал, что, несмотря на возможность получить доход от таких услуг, "на законе Яровой никто не заработает, все только потеряют".

Отмечается, что, в соответствии с законом, у компаний есть право хранить информацию о коммуникациях абонентов на мощностях других операторов. Такой аутсорсинг необходимо согласовывать с ФСБ.

Напомним, ранее появилась информация, что "МегаФон" и "Ростелеком" предложили принять законопроект, согласно которому часть затрат на исполнение "закона Яровой" должна быть переложена на зарубежные интернет-компании, в том числе Google и Facebook.

Так называемый закон Яровой в отношении организаторов распространения информации в интернете (к ним относятся мессенджеры, форумы, социальные сети, сайты знакомств) вступил в силу 1 июля текущего года. Он обязывает компании хранить трафик (записи разговоров, сообщения, изображения, видео) в течение полугода.