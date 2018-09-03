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Фото: vk.com/barneos22
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Комментарии
Штоооаа!? Загнивающие англичашки ищут где бы приткнуться?
нехило так на аптобусе через всю страну матаются.. а в Австралию они вплавь поедут?
14:57
- гость -
нехило так на аптобусе через всю страну матаются.. а в Австралию они вплавь поедут?
Со Владика на пароме до загнивающей милитаристской Покемонии, а оттэда до Кенгурянии рукой подать.
..а можа ващпе рванут до Гонконга, но ты за них не переживай, а лучше займи по всем знакомым тыщи 4 рублей, да сгоняй в Горный отдохнуть и попутешествовать)
14:57
у загнивающих англичашек просто нет денег на самолёт, вот и телепаются на автобусе по Великой России!
займи по всем знакомым тыщи 4 рублей, да сгоняй в Горный отдохнуть и попутешествовать)
шо?
нафиг этот горный не сдался
15:05
- гость -
тогда рвани в Крым(наш), но обналичь фубли, ибо Греф(друг Путина по питерской мэрии, смотрящий за Сбером) - не считает полуостров российским!
ну фу же
3.09.2018 15:13
- гость -
Да ладно.. Там все банки без комиссий обналичиваются