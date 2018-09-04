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Мэрия вернулась к идее проекта канатной дороги к Нагорному парку Барнаула

, ИА "Амител"
Есть вероятность, что канатная дорога будет уходить на другой берег Оби

Фото: liyageldman.com

В мэрии Барнаула надеются, что в ближайшее время начнется строительство специальной канатной дороги, которая соединит Центральный парк с Нагорным. В перспективе фуникулер может перевозить людей на другой берег Оби, рассказала руководитель отдела по развитию туризма администрации Барнаула Татьяна Сибиркина.

По ее словам, сейчас ведутся переговоры с потенциальными инвесторами. Скорее всего, одним из них станет компания "Матч", которая будет реализовывать проект реновации территории бывшего сереброплавильного завода.

"Это часть нашей концепции по созданию туристического кластера. Этот проект будет финансироваться частными инвесторами. У нас уже есть предложения о создании фуникулера. У нас даже есть мечты увести его на другую сторону Оби", — сообщила она.

О канатной дороге в мэрии краевой столицы заговорили еще два года назад. Известно, что этот проект будет частным, и пока о сроках его реализации говорить рано. Но уже сегодня можно отметить, что он позволит увидеть Барнаул с высоты птичьего полета людям с ограниченными возможностями и пенсионерам.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

4.09.2018 08:02
- гость -

Нью Васюки

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