Уникальное событие для детей школьного возраста и их родителей состоялось в краевой столице накануне. Шоу-ярмарка дополнительного образования "Открытый урок" прошла в минувшее воскресенье в ТРЦ "Пионер".
На ярмарке можно было познакомиться с тем досугом, которым дополнительно занимаются дети вне школы. Это вокал, хореография, боевые искусства, творчество, музыкальные школы, кружки иностранного языка. Весь спектр дополнительного образования предстал перед посетителями торгового центра в этот день.
Ярмарка и шоу проходили на протяжении всего дня на 4-м этаже в зоне фуд-корта. Выступали творческие коллективы, которые не только показывали свое великолепное творчество и потрясающие номера, но и проводили мастер-классы для всех желающих.
Посетители шоу-ярмарки получили море позитивных эмоций и огромное количество призов и подарков от спонсоров мероприятия:
- Туристического агентства Anex shop
- Кафе "Матрешка"
- Магазина "Аскона"
- Компании "Ростелеком"
- Магазина "Мир удивительных товаров"
- Магазина детской одежды "Стрекоза"
- Магазина мужской одежды "Классик"
- Сети салонов "Секунда"
- Магазина аксессуаров Тауа
- Парикмахерской "Эль Стиль"
- Магазина "Мир носков"
- Компании "Дар Алтая"
- Пиццерии Chicago
- Ресторана "Кинза и Мята"
- Пиццерии Manhattan Pizza
- Блинной "Сковородовна"
- Кафе "5 специй"
- Магазина "Пеплос"
Дети были в восторге, родители счастливы, а торговый центр "Пионер" купался в улыбках и звонком смехе детей.
ТРЦ "Пионер":
г. Барнаул, Ленина проспект, 102в
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