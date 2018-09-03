Уникальное событие для детей школьного возраста и их родителей состоялось в краевой столице накануне. Шоу-ярмарка дополнительного образования "Открытый урок" прошла в минувшее воскресенье в ТРЦ "Пионер".

На ярмарке можно было познакомиться с тем досугом, которым дополнительно занимаются дети вне школы. Это вокал, хореография, боевые искусства, творчество, музыкальные школы, кружки иностранного языка. Весь спектр дополнительного образования предстал перед посетителями торгового центра в этот день.

Ярмарка и шоу проходили на протяжении всего дня на 4-м этаже в зоне фуд-корта. Выступали творческие коллективы, которые не только показывали свое великолепное творчество и потрясающие номера, но и проводили мастер-классы для всех желающих.

Посетители шоу-ярмарки получили море позитивных эмоций и огромное количество призов и подарков от спонсоров мероприятия:

Туристического агентства Anex shop

Кафе "Матрешка"

Магазина "Аскона"

Компании "Ростелеком"

Магазина "Мир удивительных товаров"

Магазина детской одежды "Стрекоза"

Магазина мужской одежды "Классик"

Сети салонов "Секунда"

Магазина аксессуаров Тауа

Парикмахерской "Эль Стиль"

Магазина "Мир носков"

Компании "Дар Алтая"

Пиццерии Chicago

Ресторана "Кинза и Мята"

Пиццерии Manhattan Pizza

Блинной "Сковородовна"

Кафе "5 специй"

Магазина "Пеплос"

Дети были в восторге, родители счастливы, а торговый центр "Пионер" купался в улыбках и звонком смехе детей.

ТРЦ "Пионер":

г. Барнаул, Ленина проспект, 102в

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