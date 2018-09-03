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"Яндекс" намерен научить своего голосового помощника "Алису" разговаривать на украинском, белорусском и казахском языках, поскольку в странах СНГ у компании есть большая аудитория. Об этом пишет Life, ссылаясь на "Ведомости" и источники издания.

Отмечается, что мультиязычная "Алиса" может начать работу уже в 2019 году.

При этом официальный представитель компании Матвей Киреев подтвердил намерения обучить "Алису", но отметил, что пока проект фокусируется в первую очередь на русском языке.

Отметим, что в середине лета стартовали продажи первой умной колонки "Яндекса" с голосовым помощником "Алиса". Гаджет способен разговаривать с пользователем и включать музыку.