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Девочка 11-ти лет пострадала в результате столкновения автомобилей Honda Fit и Toyota Camry в Горно-Алтайске.

Как сообщили в республиканском МВД, авария произошла еще вечером 1 сентября в районе дома № 23 по улице Бийской.

"32-летняя местная жительница, управляя автомобилем Honda Fit, при повороте налево не убедилась в безопасности маневра и допустила столкновение с автомобилем Toyota Camry под управлением 35-летней горожанки, двигавшейся в попутном направлении и завершавшей маневр "обгон", — уточняют обстоятельства ДТП в правоохранительном ведомстве.

В результате ДТП в больницу с полученными ушибами была доставлена 11-летняя девочка — пассажир автомобиля Toyota. Госпитализация ребенку не потребовалась.

В отношении виновницы аварии вынесено постановление об административном правонарушении.