Фото: 04.мвд.рф
Девочка 11-ти лет пострадала в результате столкновения автомобилей Honda Fit и Toyota Camry в Горно-Алтайске.
Как сообщили в республиканском МВД, авария произошла еще вечером 1 сентября в районе дома № 23 по улице Бийской.
"32-летняя местная жительница, управляя автомобилем Honda Fit, при повороте налево не убедилась в безопасности маневра и допустила столкновение с автомобилем Toyota Camry под управлением 35-летней горожанки, двигавшейся в попутном направлении и завершавшей маневр "обгон", — уточняют обстоятельства ДТП в правоохранительном ведомстве.
В результате ДТП в больницу с полученными ушибами была доставлена 11-летняя девочка — пассажир автомобиля Toyota. Госпитализация ребенку не потребовалась.
В отношении виновницы аварии вынесено постановление об административном правонарушении.
Комментарии
Две звезды, две светлых повести. В протоколе о ДТП.
при повороте налево не убедилась в безопасности маневра и допустила столкновение с автомобилем Toyota Camry под управлением 35-летней горожанки, двигавшейся в попутном направлении и завершавшей маневр "обгон",
возможно кто то брезгует включением поворотов...или кто то слишком быстро ездит
уж не через сплошную ли она пыталась повернуть, а вторая через сплошную обгоняла?)) возможно всё)
Таких аварий по краю ежедневно по 100 штук случается. Почему решили именно об этой аварии написать?