Фото: krrot.net

Первый случай отравления грибами зафиксировали в Алтайском крае, пишут "Наши Новости".

Уточняется, что в результате этого пострадал четырехлетний ребенок, за которым недосмотрели родители. Он съел ядовитый гриб.

Замначальника отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания управления Роспотребнадзора Ольга Бархатова заявила, что "было случайное употребление гриба в бытовых условиях". Она добавила, что зачастую это происходит, когда родители недосматривают за детьми. Бархатова посоветовала в ходе прогулки следить за тем, где гуляют малыши и что тянут в рот.

По словам специалистов, грибы не нужно брать при малейшем сомнении во внешнем виде. Не стоит собирать их вдоль автодорог, в парках, скверах и на улицах, так как грибы легко впитывают токсины. И даже привычные подберезовики и маслята, собранные не в лесу, могут оказаться смертельно опасными.

Также Бархатова отметила, что грибы быстро портятся, поэтому для сбора лучше использовать плетеные корзины. Также грибы нельзя хранить после сбора, нужно сразу почистить их и перерабатывать (солить, мариновать).

Специалисты рекомендуют обходить стороной червивые, переросшие и трухлявые грибы и никогда не закатывать грибы под герметичные крышки для консервации. В таком случае есть риск заразиться ботулизмом.