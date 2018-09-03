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Сборники стихов Есенина, Маяковского и Бродского не смогла купить в магазинах Екатеринбурга местная 17-летняя школьница, сообщает издание "Новый день".

Оказалось, что эта литература имеет пометку "18+". Сама старшеклассница, которую зовут Алиса, пыталась купить сборники стихов трех указанных поэтов в трех магазинах. Но повсюду продавцы указали девочке на то, что она слишком юная.

"Ни в одном мне не продали. Просили предъявить документы, сказав, что "по закону детям эту литературу покупать нельзя". Для меня это было очень странно, потому что мне не 10-12 лет, а уже 17. И мне "по закону" нельзя культурно развиваться. Я проинформировала продавцов об этом, они не изменили своей позиции", — сетует юная жительница Екатеринбурга.