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Сочетание позднего завтрака с ранним ужином помогает терять лишний вес. К такому выводу пришла научная группа из Университета Суррея в Англии, пишет "РИА Новости", ссылаясь на портал EurekAlert.

В ходе пилотного эксперимента ученые проанализировали, как изменение времени приема пищи влияет на рацион питания, метаболические процессы в организме и возможное развитие диабета и сердечных заболеваний. В исследовании участвовали 16 добровольцев в возрасте от 29 до 57 лет. Девять из них в течение десяти недель завтракали на полтора часа позже обычного и ужинали на 90 минут раньше. Остальные семь не меняли пищевых привычек. При этом участники придерживались традиционного рациона питания и не соблюдали строгой диеты.

В результате те, кто изменил время приема пищи, в среднем потеряли вдвое больше веса по сравнению с контрольной группой. Также участники отметили снижение аппетита и сокращение перекусов между приемами пищи.

Один из авторов исследования доктор Джонатан Джонстон отметил, что это небольшое исследование дало бесценное представление о том, как даже малые изменения во времени приема пищи могут принести пользу организму. "Уменьшение жировых отложений снижает шансы развития ожирения и связанных с ним заболеваний и таким образом существенно улучшает общее состояние организма", — цитирует агентство его слова.

По словам ученых, результаты эксперимента будут использоваться в более масштабных научных трудах о пищевых привычках.