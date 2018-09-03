Сергей Приб: президент услышал предложения алтайских депутатов

Депутаты фракции "Единая Россия" в Алтайском краевом Законодательном Собрании удовлетворены обращением президента РФ Владимира Путина и его поправками к законопроекту об изменении пенсионной системы. Об этом сообщил руководитель единороссов в АКЗС Сергей Приб, комментируя выступление президента.

"В целом, мы с коллегами удовлетворены обращением Владимира Владимировича Путина в части тех поправок, которые будут внесены ко второму чтению по реформированию пенсионной системы", — сказал Приб.

Он также отметил, что депутаты АКЗС выносили четыре предложения по обсуждаемому законопроекту, и они нашли отражение в выступлении президента.

"Мы с удовлетворением услышали от президента: есть предложение сократить повышение пенсионного возраста для женщин на три года. То есть он должен составить 60 лет. Логичным продолжением является и досрочный выход на пенсию многодетных матерей. Предложение президента по плавному переходу для лиц, которые в течение двух лет подпадают под данную реформу, тоже согласуется с нашим посылом. Было озвучено, что будет реализована льгота для сельских тружеников – увеличение размера страховой пенсии неработающих пенсионеров на 25% по достижении трудового стажа в 30 лет", — сказал Приб.

Кроме этого, по словам лидера фракции "Единая Россия", депутаты предлагали для лиц, которые пользуются социальными льготами, оставить порог их получения на прежнем уровне – 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. "Речь идет о ветеранах труда, тружениках тыла, лицах, имеющих льготы при передвижении пассажирским транспортом, и многих других. Сегодня однозначно прозвучало, что это будет сделано на федеральном уровне. Со своей стороны мы приложим все усилия для принятия соответствующих изменений в Алтайском крае. Депутаты фракции уже приступили к подготовке такой инициативы", — пояснил Сергей Приб.

Он подчеркнул, что работы впереди еще много. Нужно сделать так, чтобы пенсионная система стала эффективнее, послужила будущим поколениям и при этом была социально справедливой.

Напомним, 29 августа президент РФ Владимир Путин обратился по центральным каналам к гражданам страны с выступлением, касающимся видения причин и содержания реформы пенсионного законодательства.