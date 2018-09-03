Сергей Приб: президент услышал предложения алтайских депутатов

Депутаты фракции "Единая Россия" в Алтайском краевом Законодательном Собрании удовлетворены обращением президента РФ Владимира Путина и его поправками к законопроекту об изменении пенсионной системы. Об этом сообщил руководитель единороссов в АКЗС Сергей Приб, комментируя выступление президента.
"В целом, мы с коллегами удовлетворены обращением Владимира Владимировича Путина в части тех поправок, которые будут внесены ко второму чтению по реформированию пенсионной системы", — сказал Приб.
Он также отметил, что депутаты АКЗС выносили четыре предложения по обсуждаемому законопроекту, и они нашли отражение в выступлении президента.
"Мы с удовлетворением услышали от президента: есть предложение сократить повышение пенсионного возраста для женщин на три года. То есть он должен составить 60 лет. Логичным продолжением является и досрочный выход на пенсию многодетных матерей. Предложение президента по плавному переходу для лиц, которые в течение двух лет подпадают под данную реформу, тоже согласуется с нашим посылом. Было озвучено, что будет реализована льгота для сельских тружеников – увеличение размера страховой пенсии неработающих пенсионеров на 25% по достижении трудового стажа в 30 лет", — сказал Приб.
Кроме этого, по словам лидера фракции "Единая Россия", депутаты предлагали для лиц, которые пользуются социальными льготами, оставить порог их получения на прежнем уровне – 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. "Речь идет о ветеранах труда, тружениках тыла, лицах, имеющих льготы при передвижении пассажирским транспортом, и многих других. Сегодня однозначно прозвучало, что это будет сделано на федеральном уровне. Со своей стороны мы приложим все усилия для принятия соответствующих изменений в Алтайском крае. Депутаты фракции уже приступили к подготовке такой инициативы", — пояснил Сергей Приб.
Он подчеркнул, что работы впереди еще много. Нужно сделать так, чтобы пенсионная система стала эффективнее, послужила будущим поколениям и при этом была социально справедливой.
Напомним, 29 августа президент РФ Владимир Путин обратился по центральным каналам к гражданам страны с выступлением, касающимся видения причин и содержания реформы пенсионного законодательства.
Комментарии
только остался открытым вопрос как быть со среднестатистическими 14 400*12*5 = 864 000 рублей...
Я президенту доверяю, он всегда всё делает только в интересах людей.
Сколько можно мусолить эту тему?
3.09.2018 16:24
Антон
Сколько можно мусолить эту тему?
наберись терпения, немного отсалось - после единого дня голосования тема сойдет на нет ))
Согласна с решением Владимира Владимировича,пенсионная реформа, это даже неплохо. Продолжительность в России увеличилась,люди в нашей стране очень работящие,поэтому каждомый из нас заслужит достойную старость.
Я лично поддерживаю эту реформу , лучше так чем вообще никак.
так уж и быть возьму тебя кофе подавать, в возрасте дожития. Обращайся!
...На деле, поправки Путина — это детали, которые не имеют отношения к настоящей цели. А она, на мой взгляд, заключается в фактическом дефолте накопительного компонента пенсионной системы. В 2022 году должны были выходить на пенсию первые женщины, имеющие право на получение пенсионных накоплений. А мужчины, без учета досрочного выхода на пенсию, — с 2027 года.
Между тем, денег в накопительной пенсионной системе нет. Деньги эти потрачены - что в ВЭБе, что в негосударственных пенсионных фондах...Тут же возникли бы разговоры, куда делись пенсионные накопления? Сразу бы начали вспоминать о неэффективных вложениях. О том, что эти деньги «убежали» в Лондон, что за счет этих денег выплачивали часть долга Парижскому клубу в 2003 году. В итоге, удар по власти был бы несопоставимо более тяжелым по сравнению с тем, что мы наблюдаем сегодня.
Никита Кричевский, доктор экономических наук, профессор
Да, правящая власть профукала пенсионные деньги, а народ проглотил повышение возраста.
3.09.2018 16:30
Иришка
Я лично поддерживаю эту реформу , лучше так чем вообще никак.
Иришка-на вене шишка, ты в каком тоне о Великой Нефте-ядерно-правовой и трижды Ордена Путина социальной Державе разглагольствуешь?!!?!?!?!
16:57
- гость -
Да, правящая власть профукала пенсионные деньги, а народ проглотил повышение возраста.
Если бы не правящий режим, то деньги бы профукали солдаты НАТО!! Ты б хоть на Крымский Мост съездила, посмотрела и успокоилась, что ли!?)))))))))))))))
президент услышал предложения алтайских депутатов,
но алтайские депутаты не услышали избравший их народ...
Как обычно, перепись ботов в комментах.
народ против повышения пенсионного возраста!
"""3.09.2018 16:30
Иришка
Я лично поддерживаю эту реформу , лучше так чем вообще никак......
Не понятно что для Иришки лучше а что хуже..."""
1) Это не реформа пенсионного законодательства в принципе, а простое повышение возраста выхода на пенсию с целью не платить пенсии народу.
2) Если кто "за" предлагаю пусть они и выходят в 60 и 65 , а кто "против" те в 55 и 60 соответственно.
17.00
Зачем мне крымский мост??
Какое тебе дело до моего безпокойства???)))
Я рад за баранов, которые заслуживают свою баранью жизнь. Выбрали, жрите!!!!!!!!!!!
И депутаты и президент не услышали народ, на свалку их всех.
17.48
Злорадная тв@рь
18:49
- гость -
Всё правильно он говорит, ведь по заслугам и награда. Наслаждайтесь.