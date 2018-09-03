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Новости

СМИ назвали причину утечки воздуха на космическом корабле "Союз"

, ИА "Амител"
Отверстие в корпусе корабля появилось из-за халатности рабочего

Фото: twimg.com

Разгерметизация корабля "Союз МС-09" произошла в результате производственного брака. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства отметил, что отверстие во внутреннем корпусе бытового отсека корабля появилось еще на Земле в результате халатности. Виновник уже установлен.

Другой источник отметил, что сотрудник, вероятно, после того, как осознал ошибку, заделал ее специальным клеем, поэтому ее не выявили в ходе проверки "Союза" на герметичность перед запуском и она не давала о себе знать первые два месяца полета.

"Однако в дальнейшем клей подсох и был выдавлен", — добавил второй собеседник.

Утечку воздуха на МКС выявили в ночь на четверг, 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и выявил микротрещину в космическом корабле "Союз МС-09". Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению корабля на планету.

Изначально предполагалось, что трещина появилась из-за попадания микрометеорита. Вечером следующего дня космонавты РФ закрыли отверстие специальным герметиком.

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" начала внутреннее расследование. Также нештатную ситуацию расследует специальная комиссия из сотрудников "Роскосмоса", РКК "Энергия" и головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

3.09.2018 16:45
- гость -

хваленые российские космические технологии дали...трещину!
человек замазал жвачкой дыру в космическом аппарате!!!
это не халатность и не вредительство! Это международный терроризм

0  0
3.09.2018 16:52
- гость -

Это российский пофигизм по отношению к другим, а ведь могли погибнут люди но это его несколько не остановило

1  0
3.09.2018 16:57
- гость -

На месте рабочих, нужно все косм.карабли отправлять в тихий океан, пока Рогозин и Ко не уйдут в отставку, а высококвалифицированные специалисты не станут получать достойные зп...

0  0
3.09.2018 17:06
- гость -

При тов. Сталине этого гражданина безо всяких разговоров поставили бы к стенке за вредительство.

0  0
3.09.2018 17:07
- гость -

12:59, 16 августа 2018
Рогозин признал зависимость от США

Финансирование «Роскосмоса» обеспечивалось продажей НАСА мест на российских пилотируемых кораблях «Союз», заявил в интервью ТАСС глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Семь месяцев назад чиновник, занимая должность вице-премьера, сказал противоположное.

По его словам, основные негативные финансово-экономические проблемы, которые достались в наследство новой администрации госкорпорации, сводятся к долгу «Центра Хруничева», превышающему 100 миллиардов рублей, и отсутствию промышленной кооперации, приводящему к «условиям для злоупотреблений со стороны ряда руководителей предприятий».

«Третье — ранее госкорпорация жила на средства, поступающие от внешнеэкономической деятельности, если конкретно, от продажи американцам кресел для полетов на МКС на наших кораблях. Теперь эти деньги иссякли, а дивидендов корпорация получает мало. А это резко сужает финансовый маневр головной структуры отрасли, да еще "Центр Хруничева" постоянно требует средства на ежедневные нужды», — заявил Рогозин.

Космис - фсьо!)))) Ах как же раньше щёчки надували - заглядение!)))

0  0
3.09.2018 17:09
- гость -

прорыв за прорывом, уже и в космосе. Стоит ли после этого удивляться заглохшей армате на красной площади

0  0
3.09.2018 17:11
- гость -

опять Обама виноват?

0  0
3.09.2018 17:11
- гость -

В апреле 2018-го источник рассказал, что США и их западные партнеры с большим удовольствием избавились бы от России в LOP — Gateway, поскольку страна обычно отстает по всем технологическим циклам изготовления космической техники. Тогда же член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин заявил, что России после МКС практически нечего будет предложить США в области космоса.

В январе 2018-го Рогозин, занимая должность вице-премьера, заявил, что российская ракетно-космическая отрасль никогда не зависела от американцев. «Было как раз прямо наоборот», — сказал чиновник.

По данным Space News, примерно половина бюджета «Роскосмоса» в рамках Федеральной космической программы на 2016-2025 годы (1,4 триллиона рублей, или 24 миллиарда долларов) посвящена пилотируемым программам. Например, в 2018 году стоимость места на «Союзе» выросла до 81 миллиона долларов, так что «каждый американский астронавт вносит до пяти процентов годового бюджета госкорпорации».

0  0
3.09.2018 17:12
- гость -

Будим саме литать на РД-180...сядим на ниво и палитим на Альдебаран!!

0  0
3.09.2018 17:15
- гость -

сколько же всего пролюбил этот царь со своими друзьями...

0  0
3.09.2018 17:20
- гость -

Просрали все, все и все. И продолжают разлагать общество своим воровством.

0  0
3.09.2018 17:24
- гость -

В настоящее время российские пилотируемые корабли «Союз» являются единственным средством доставки людей на МКС. «Роскосмос» утратит монопольное положение в 2019 году, когда запланировано начало пилотируемых полетов американских кораблей Dragon 2 и Starliner.


фсьо!!

0  0
3.09.2018 17:29
- гость -

Почитайте отзывы работяг о Центоре им. Хрюничего, там столько боли и безнадёжности..

0  0
3.09.2018 17:36
точный

вода в нутрь попала в щель... это в подводной мкс скорее всего... если бы в космосе лопнуло то разгерметизация и всё. тем более судя по видео репортажам,как они там футбол гоняют- перегородок и отсеков там нет

0  0
3.09.2018 17:37
- гость -

вернее в подводном союзе

0  0
3.09.2018 18:05
- гость -

Вот у Швейцарии и Люксембурга нет ни одного космонавта но они не сколько об этом не переживают. Может ну его это космос, один фиг все потеряно при нашем правителе
Сейчас бремя содержание очередного чемодана без ручки ляжет на плечи российских налогоплательщиков...

0  0
3.09.2018 18:09
Unknown

Советские традиции живут!

"Космос-133 — первый экспериментальный космический корабль типа «Союз» (7К-ОК № 2). На борту находился манекен. [...] вернуть корабль на Землю не удалось из-за ошибок при его сборке, была перепутана фазировка команд на управляющие рулевые сопла. "

"«Союз-1» — первый советский пилотируемый космический корабль (KK) серии «Союз».
[...]
Окончательно причина невыхода основного парашюта не выяснена, чаще всего упоминаемые причины:
нарушение технологии на заводе: при подготовке СА к окраске не был закрыт промасленной бумагой полированный лоток выброса парашюта. Внутренняя поверхность лотка был покрашена вместе с СА, на участке спуска из-за нагрева аппарата о воздух краска стала липкой, и вытяжной парашют не смог вытянуть прилипший основной парашют"

0  0
3.09.2018 19:07
- гость -

Ой, поналезли... Россия космическая держава, а сшп еще продлить договор просить будет... Цену им поднимите в 2 раза, а лучше в 3.

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