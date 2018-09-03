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Разгерметизация корабля "Союз МС-09" произошла в результате производственного брака. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства отметил, что отверстие во внутреннем корпусе бытового отсека корабля появилось еще на Земле в результате халатности. Виновник уже установлен.

Другой источник отметил, что сотрудник, вероятно, после того, как осознал ошибку, заделал ее специальным клеем, поэтому ее не выявили в ходе проверки "Союза" на герметичность перед запуском и она не давала о себе знать первые два месяца полета.

"Однако в дальнейшем клей подсох и был выдавлен", — добавил второй собеседник.

Утечку воздуха на МКС выявили в ночь на четверг, 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и выявил микротрещину в космическом корабле "Союз МС-09". Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению корабля на планету.

Изначально предполагалось, что трещина появилась из-за попадания микрометеорита. Вечером следующего дня космонавты РФ закрыли отверстие специальным герметиком.

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" начала внутреннее расследование. Также нештатную ситуацию расследует специальная комиссия из сотрудников "Роскосмоса", РКК "Энергия" и головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш.