Фото: сайт Барнаула

Власти Барнаула уверены, что на открывшейся год назад пешеходной улице Мало-Тобольской станет намного больше гуляющих или отдыхающих горожан, как только частный бизнес откроет рядом несколько объектов общественного питания. Один из них — здание "Старого базара" – заработает, предположительно, к концу 2018 года.

"Барнаульский Арбат" был торжественно открыт ровно год назад - в День города. Тогда на пешеходной улице провели несколько крупных мероприятий. Улица уже вымощена плиткой, там установлены декоративные фонари, скамьи, урны, вазоны, а также завершены работы по электроснабжению пешеходной улицы. Однако за прошедший год ажиотажа среди посетителей не наблюдалось. Даже проезжающих автомобилей на ней иногда больше, чем гуляющей молодежи, которая предпочитает лестницу Нагорного парка или набережную.

Как пояснила Amic.ru руководитель отдела по развитию туризма администрации Барнаула Татьяна Сибиркина, как только частный бизнес откроет несколько точек рядом с улицей, она обретет окончательный вид и будет интересна для прогулок. Кроме того, необходимо, чтобы частный бизнес привыкал к новому формату туристического кластера и перепрофилировал свою сферу деятельности.

"Основу Мало-Тобольской заложили с помощью бюджетных средств, но она еще до сих пор в процессе реконструкции. Пока мы не уберем строительный забор, она не примет свой окончательный вид, туристов будет немного. Сейчас собственник "Старого базара" заканчивает процесс реконструкции. Мы будем дальше работать над тем, чтобы перепрофилировать бизнес. На пешеходной зоне должно больше появиться объектов общественного питания. Люди сидят там с 90-х годов, привыкли торговать шубами и не понимают, что нужно адаптироваться под новые форматы. Они пока не создали условий для того, чтобы эта улица была пешеходной", — отметила Татьяна Сибиркина.

Уже принято решение, что вместо выломанных ураганом 23 июня деревьев высадят именные аллеи барнаульских бизнесменов. Чтобы попасть в список, нужно помочь одному из главных туристических объектов города восстановиться после удара стихии. Как отметила Татьяна Сибиркина, высадка именных аллей в Нагорном парке состоится в октябре, когда растения лучше всего приживаются. Кроме того, продолжится озеленение сквера у Знаменского монастыря. В благоустройство территории предприниматели вложили 100 тысяч рублей.

"У нас создана зона возле входа в Нагорный парк, где по обе стороны стоят малые архитектурные формы. Одна называется "Хоровод", вторая "Барнаул — центр вселенной". Это также было предложение от бизнеса. Композиция "Хоровод" символизирует семью. Там мы даже сегодня такое верование формируем у людей, что если хотят больше иметь детей, но не получается, то нужно взять за руки этих ребятишек, которые стоят хороводом, и тогда будет обеспечено увеличение семьи и благополучие", — сообщила Сибиркина.

Отметим, что, по сообщениям мэрии краевой столицы, с сентября 2017 года на улице состоялось 22 мероприятия краевого и городского уровня, которые посетили более 45 тысяч человек.

Так, первым мероприятием на пешеходной улице стала выставка "Барнаул туристский" в рамках празднования Дня города. Данное мероприятие посетили более 10 тысяч человек. Также крупнейшими мероприятиями стали праздник "Алтайская зимовка", "Трудовые династии города Барнаула", День защиты детей, фестиваль "Победный май", "Ночной бал".