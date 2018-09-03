Фото: Барнаул22
Гараж на улице Антона Петрова в Барнауле провалился в яму, образованную в результате аварии на сетях водоканала. Об этом ИА "Амител" сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании. Однако во время падения гараж повредил и теплосеть, которую обслуживают энергетики."Произошло повреждение на водопроводной сети. Вода размыла грунт, образовался провал, в результате чего гараж упал в этот провал и повредил нашу теплосеть, которая находится рядом", — рассказали в пресс-службе компании.
Поэтому сейчас на месте происшествия работают специалисты обеих служб.
По сообщению СГК, в данном микрорайоне без горячей воды осталась только одна школа. Что касается обеспечения водоснабжения населения данного микрорайона, информация уточняется.
Комментарии
Акинфий Барнаульский предупреждал!
Так то гараж стоит на месте)))) Каким местом он повредмл теплосеть???