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Гараж на улице Антона Петрова в Барнауле провалился в яму, образованную в результате аварии на сетях водоканала. Об этом ИА "Амител" сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании. Однако во время падения гараж повредил и теплосеть, которую обслуживают энергетики."Произошло повреждение на водопроводной сети. Вода размыла грунт, образовался провал, в результате чего гараж упал в этот провал и повредил нашу теплосеть, которая находится рядом", — рассказали в пресс-службе компании.

Поэтому сейчас на месте происшествия работают специалисты обеих служб.

По сообщению СГК, в данном микрорайоне без горячей воды осталась только одна школа. Что касается обеспечения водоснабжения населения данного микрорайона, информация уточняется.