Фото: altaisport.ru

Стрелок из Бийска Сергей Каменский одержал победу в стрельбе из пневматической винтовки на чемпионате мира в Южной Корее.

Как сообщает "Алтайский спорт", Каменский показал лучший результат в квалификации — 632,4 очка. В финале он также уверенно держал лидерство, но хорват Петар Горса смог воспользоваться единственной осечкой нашего спортсмена, когда тот выбил всего 8,9 очка, и стрелки сравнялись по сумме.

В итоге все решилось последним выстрелом: Сергей Каменский попал 10,6, а Петар Горса — 9,7. Ещё один представитель Хорватии Миран Маричич завоевал бронзу.

Победа Сергея Каменского принесла России лицензию на Олимпийские игры — 2020. Всего за два дня российские стрелки завоевали уже три олимпийские квоты.

Также Сергей Каменский вместе с Владимиром Масленниковым и Александром Дрягиным в стрельбе из пневматической винтовки стал серебряным призером командного турнира. Россияне набрали 1884,0 очка. Победу в данной дисциплине одержали установившие мировой рекорд китайцы (1887,4), а бронзовые медали получили спортсмены из Южной Кореи (1878,5).