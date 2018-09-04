9 октября барнаульцы увидят и услышат созвездие легендарных участников популярных ансамблей 70-80-х годов в уникальном ретро-шоу "Мы из СССР". Концерт пройдет в Алтайском краевом театре драмы. На сцену выйдут Валерий Ярушин, Василий Курсаков, Александр Акинин, Сергей Бойко, Александр Диксон – артисты легендарных вокально-инструментальных ансамблей: "Белый орел", "Лейся, песня", "Ариэль", "Голубые гитары", "Красные маки", "Карнавал", "Шестеро молодых".

Здесь прозвучат такие композиции, как "Мой адрес — Советский Союз", "Люди встречаются...", "Лишь позавчера нас судьба свела", "Для меня нет тебя прекрасней", "Как прекрасен этот мир", "Кто тебе сказал?", "У Светки Соколовой день рождения" и многие другие.