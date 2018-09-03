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Специальную породу лошадей "туристического типа" выведут на Алтае

, ИА "Амител"
Селекцию проводят в агротуристическом кластере "Алтайские луга" в Солонешенском районе

Фото: Алексей Бордунов

Специальную породу лошадей для активного туризма планируют вывести в Алтайском крае, сообщает федеральное агентство по туризму.

Местом проведения селекционных мероприятий определен агротуристический кластер "Алтайские луга" в Солонешенском районе.

Отмечается, что туристической породы лошадей нет нигде в мире. В агентстве уточняют, что для верховых путешествий используют либо "списанных" рабочих и спортивных лошадей, либо ослов и мулов, которые не всегда подходят для активного отдыха.

Чтобы достичь желаемого результата, на Алтае решили скрестить массивную и неприхотливую новоалтайскую кобылу с арабским жеребцом. В этом году будут получены первые выводы.

В том случае, если результаты устроят разработчиков новой породы,  селекционная работа в этом направлении продолжится.

Глава Ростуризма Олег Сафонов, комментируя данные планы, отметил, что сегодня конные туры пользуются популярностью.

"Это увлекательный и полезный вид активного туризма, для которого в России имеются широкие возможности. Очень важно, чтобы соответствующие услуги, предоставляемые туристам, были качественными и безопасными. Выведение специальной породы лошадей, предназначенной для верховых путешествий, имеет большое значение для достижения этой цели. Кроме того, реализация данной инициативы повышает конкурентоспособность нашей страны как направления конного туризма, что будет способствовать росту внутреннего и въездного турпотоков и увеличению доходов экономики от туристской деятельности", — уверен руководитель федерального ведомства.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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