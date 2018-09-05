Их клипы берут в ротацию зарубежные телеканалы, песни успешно звучат на радиостанциях, а известный балканский музыкант и композитор Горан Брегович не стесняется аплодировать. Представители русско-цыганского хардкора — группа The Hatters – вновь посетят Барнаул и выступят в клубе "Фараон". Концерт пройдет 4 декабря.

"Это будет большой сольный концерт группы, пропустить который просто невозможно! В этот вечер группа согреет публику своей музыкой и исключительным обаянием. Обещаем, после концерта The Hatters уровень адреналина в крови будет зашкаливать, и вам его точно хватит до наступления весны", — говорят в агентстве "ТриГрупп".

Напомним, что молодой петербургский коллектив, зародившийся в среде артистов театра "Лицедеи", татуировщиков и видеоблогеров, меньше чем за год сумел получить статус самых многообещающих дебютантов последних лет. Группа заявила о себе в феврале 2016 года, выложив в Сеть первую песню Russian Style, а уже летом 2016 года отправилась в тур по России покорять большие фестивали.

Подробную информацию можно узнать в группе мероприятия.