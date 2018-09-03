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Авиакомпания-лоукостер "Победа" объявила о повышении стоимости перевозки зарегистрированного багажа. Со вторника, 4 сентября, за провоз одного места багажа весом до 10 кг пассажирам "Победы" придется заплатить как минимум 777 рублей, что на 278 рублей (в 1,5 раза) превышает уровень действовавшего до сих пор минимального тарифа (499 рублей). Об этом пишет РБК.​

В "Победе" заявили, что цены повышаются из-за претензий Федеральной антимонопольной службы (ФАС), потребовавшей от лоукостера прекратить навязывание пассажирам невыгодных условий. 29 августа столичное управление ФАС назвало ущемлением прав клиентов "Победы" то, что при покупке на сайте авиакомпании сразу нескольких билетов по ставке 499 рублей оплатить провоз багажа может лишь один человек, а другим придется платить по 1499 рублей за перевозку сумок и чемоданов весом до 20 кг.​

"По сути, это направлено на максимизацию прибыли за счет потребителей, находящихся в неведении либо смирившихся с таким несправедливым отношением. Подобные действия не могут остаться без внимания антимонопольного органа", — цитирует издание слова главы УФАС по Москве Армена Ханяна.

В случае неисполнения требования в ФАС пригрозили возбудить антимонопольное дело против авиаперевозчика. В итоге "Победа" просто отменила промотариф на перевозку багажа весом до 10 кг.

"Очевидно, что промотариф не может предлагаться без ограничений", — пояснил гендиректор компании Андрей Калмыков.

Он отметил, что промотариф, в рамках которого в каждой брони можно было оплатить перевозку одного места багажа по минимальной цене, был введен, чтобы стимулировать клиентов приходить на сайт компании за самыми низкими ценами.​

"По требованию УФАС Москвы нам пришлось снять ограничение на количество мест багажа до 10 кг и отменить по этой причине промотариф", — объяснил Калмыков.

Глава "Победы" отметил также, что 70% клиентов авиакомпании вовсе не докупают дополнительный багаж, поскольку их полностью устраивает бесплатная норма перевозки ручной клади.

"Победа" входит в группу "Аэрофлот" и специализируется на сегменте низкобюджетных перевозок.