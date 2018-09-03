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Американский портал National Interest (NI) назвал российский истребитель Су-35, который поступил на вооружение ВВС Китая, ночным кошмаром и головной болью для авиации Соединенных Штатов в Азиатском регионе. Об этом пишет "РИА Новости".

Су-35 (по кодификации НАТО: Flanker-Е+), по мнению СМИ, является одним из самых боеспособных истребителей в ВВС НОАК. Сообщается, что наличие самолетов такого типа существенно укрепляет силы Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Также издание указывает на опасность для Штатов и их союзников новейшей китайской ракеты PL-15 класса "воздух — воздух", которая может устанавливаться на Су-35. NI пишет, что подобный опасный тандем может использоваться для атак на самолеты-заправщики ВВС США и другие вспомогательные летательные аппараты, например, авиационный комплекс радиообнаружения и наведения (AWACS) E-3, которые имеют решающее значение для проведения операций американских ВВС в регионе.

Агентство отмечает, что контракт на поставку 24 многофункциональных истребителей Су-35 поколения 4++ Россия и Китай подписали в 2015 году. Самолеты этого типа также состоят на вооружении ВКС РФ.

Поколение 4++ условно и указывает на то, что по совокупности характеристик Су-35 вплотную приближен к истребителю пятого поколения: за исключением наличия стелс-технологии и активной фазированной антенной решетки, он удовлетворяет большинству требований к самолетам пятого поколения.