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Американский портал National Interest (NI) назвал российский истребитель Су-35, который поступил на вооружение ВВС Китая, ночным кошмаром и головной болью для авиации Соединенных Штатов в Азиатском регионе. Об этом пишет "РИА Новости".
Су-35 (по кодификации НАТО: Flanker-Е+), по мнению СМИ, является одним из самых боеспособных истребителей в ВВС НОАК. Сообщается, что наличие самолетов такого типа существенно укрепляет силы Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Также издание указывает на опасность для Штатов и их союзников новейшей китайской ракеты PL-15 класса "воздух — воздух", которая может устанавливаться на Су-35. NI пишет, что подобный опасный тандем может использоваться для атак на самолеты-заправщики ВВС США и другие вспомогательные летательные аппараты, например, авиационный комплекс радиообнаружения и наведения (AWACS) E-3, которые имеют решающее значение для проведения операций американских ВВС в регионе.
Агентство отмечает, что контракт на поставку 24 многофункциональных истребителей Су-35 поколения 4++ Россия и Китай подписали в 2015 году. Самолеты этого типа также состоят на вооружении ВКС РФ.
Поколение 4++ условно и указывает на то, что по совокупности характеристик Су-35 вплотную приближен к истребителю пятого поколения: за исключением наличия стелс-технологии и активной фазированной антенной решетки, он удовлетворяет большинству требований к самолетам пятого поколения.
Комментарии
только вот на эти 84 российских су-35 приходится почти 300 f-35 и почти 200 f-22, превосходство почти 5 кратное, ну ничего урапатриоты дальше буду как заведенные твердить, что мы сильнее всех
17.55
Уймись , тебя обманули.
Какие 200 ф—35, их до сих пор недоработали... полуфабрикат недоделанный
ошибся не 84 а всего 70, вот это мощь!
Индия отказалась от истребителя Су-57: самолет разочаровал военных
Машина, считают индийцы, не соответствует требованиям
Индия уведомила Россию о выходе из совместного проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft). Он предполагал создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения. При этом споры между двумя странами относительно проекта вспыхивали регулярно.
Страны договорились о создании истребителя пятого поколения еще в 2007 году, однако дальше разработки дизайна самолета дело не дошло. Между партнерами регулярно возникали разногласия.
От нашего блохолёта пришли в ужас даже индусы!! Его ещё нет, а они уже в ужасе!!))